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    Уряд Ізраїлю запровадив жорсткі правила для хасидів, які вирушають до Умані (список)

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    У цьому році свято Рош ха-Шана випадає на 6-8 вересня - Уряд Ізраїлю запровадив жорсткі правила для хасидів, які вирушають до Умані (список)

    У цьому році свято Рош ха-Шана випадає на 6-8 вересня

    Фото Timesofisrael

    22 серпня, міністр у справах релігій Ізраїлю повинен представити модель організації паломництва хасидів

    Через масове паломництво до Умані в дні свята Рош ха-Шана готуються зміни в схемі польотів в Україну, які торкнуться не тільки хасидів, але і всіх ізраїльтян. У неділю, 22 серпня, міністр у справах релігій Матан Кахана повинен представити модель організації паломництва брацлавських хасидів з Ізраїлю до Умані, – повідомляє Vesty.

    Згідно з цим планом, очікуються зміни в схемі польотів в Україну напередодні Рош ха-Шана, єврейського Нового року, для святкування якого брацлавські хасиди збираються в Умані. Там розташована могила цадика раббі Нахмана. У цьому році свято випадає на 6-8 вересня.

    Зміни, які, ймовірно, представлять в неділю, будуть стосуватися як паломників, що вилітають з Ізраїлю, так і всіх ізраїльських громадян.

    Міністр Кахана закликав керівництво Ізраїлю зробити висновки з помилок, допущених в перший рік пандемії 2020 року. Тоді через закриті кордони тисячі паломників застрягли на кордоні і не змогли потрапити до Умані. Матан Кахана додав, що поїздки будуть можливі, якщо дотримуватися інструкції МОЗ.

    Зараз в Ізраїлі діють правила польотів в Україну, відповідні помаранчевій зоні небезпеки:

    • за 72 години до вильоту в Україну (незалежно від наявності сертифікату про вакцинацію) необхідно надати негативний тест на Covid-19;
    • також за 72 години до вильоту з України необхоімо зробити тест на коронавірус;
    • за 24 години до вильоту в Ізраїль з України також необхідно підписати згоду на карантин (в електронному вигляді);
    • після прибуття в аеропорт Бен-Гуріона проводиться аналіз на коронавірус;
    • протягом 7-14 днів необхідно буде пройти карантин і здати ще один тест на коронавірус.

    Однак ці правила найближчим часом можуть бути посилені.

    Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

    До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

    Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали масово з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

    Теги: міністр Ізраїль свята аеропорт хасиди Умань карантин коронавірус Рош ха-Шана
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    Уряд Ізраїлю запровадив жорсткі правила для хасидів, які вирушають до Умані (список)