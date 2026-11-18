За кілька годин до виходу Grand Theft Auto VI у роботі PlayStation Network (PSN) стався масштабний збій. Геймери з різних країн повідомляли про проблеми з авторизацією, підключенням до серверів і завантаженням ігор. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios та офіційну сторінку статусу PlayStation.

Що сталося із серверами PlayStation

Про перебої в роботі ігрової мережі користувачі почали масово повідомляти 18 листопада. За даними сервісу Downdetector, скарги стосувалися передусім неможливості увійти до облікового запису PlayStation, під'єднатися до серверів та скористатися онлайн-функціями консолі.

Sony офіційно визнала технічні проблеми. На сторінці стану сервісів компанія попередила, що користувачі можуть мати труднощі із запуском ігор, застосунків та використанням мережевих можливостей. Перебої торкнулися власників різних поколінь консолей PlayStation.

У компанії заявили, що працюють над усуненням несправності. Водночас Sony не назвала причину збою та не підтвердила, що він пов'язаний із майбутнім запуском GTA VI.

Несправність виникла після того, як компанія випустила оновлення системного програмного забезпечення PlayStation 5 напередодні релізу гри. Встановлення актуальної версії системи необхідне для підготовки консолі до запуску новинки. Однак доказів того, що саме оновлення спричинило проблеми з мережею, немає.

GTA VI чекали 13 років: гра вже встановила рекорди

Нова частина Grand Theft Auto стала продовженням GTA V, яка вийшла у вересні 2013 року. Відтоді шанувальники серії чекали на наступну основну гру франшизи 13 років.

Масштаб інтересу до новинки підтвердили ще до її виходу. GTA VI стала грою з найбільшою кількістю попередніх замовлень за всю історію PlayStation Store. Про це повідомила Sony.

За оцінками аналітичної компанії Sensor Tower, які раніше наводив «Главком», станом на 12 листопада геймери оформили близько 11,27 млн цифрових попередніх замовлень на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Їхня загальна вартість могла сягнути $1,09 млрд. Важливо, що це аналітичні розрахунки, а не офіційна статистика продажів Rockstar Games.

Критики виставили GTA VI майже максимальні оцінки

Ще до офіційного запуску гри з'явилися перші професійні рецензії. На агрегаторі Metacritic версія GTA VI для PlayStation 5 отримала 99 балів зі 100 на основі понад 140 оглядів критиків. Це один із найвищих показників за всю історію платформи.

На OpenCritic гра також отримала майже максимальну оцінку. Критики особливо відзначали масштаб відкритого світу, деталізацію, якість візуального оформлення та опрацювання персонажів. Водночас підсумкові рейтинги ще можуть змінюватися після появи нових рецензій.

Першими грати почали в Новій Зеландії

Запуск GTA VI відбувається за місцевим часом – опівночі 19 листопада в кожній країні. Першими доступ до гри отримали користувачі в Новій Зеландії, згодом – в Австралії.

Українські геймери зможуть запустити новинку в ніч із 18 на 19 листопада – о 00:00 за київським часом. Гра виходить на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Дату випуску версії для персональних комп'ютерів розробники наразі не оголошували.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про вихід довгоочікуваної GTA VI та перші оцінки гри. Новинка стала однією з найбільш очікуваних відеоігор останніх років, а її попередні замовлення встановили історичний рекорд цифрового магазину PlayStation.