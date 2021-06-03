Вбити копів, як в GTA: у США двоє дітей відкрили вогонь по поліцейських

14-річна дівчинка, яка стріляла з дробовика, отримала серйозне поранення від одного з правоохоронців

В американському штаті Флорида 14-річна дівчинка постраждала після того, як разом із 12-річним товаришем відкрила вогонь у бік помічників шерифа в окрузі Волусія. Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що обоє підлітків втекли з інтернату та увірвалися до чужого будинку, в якому знайшли чималий запас зброї, зокрема АК-47, пістолет, дробовик і велику кількість патронів.

Помічники шерифа, оточивши будівлю, закликали дітей «мирно здатися«, однак ті почали стріляти зі зброї домовласника. За словами шерифа Майка Чітвуда, дівчинка, до того ж, погрожувала вбити сержанта.«Вони виходили, щоб убити поліцейських«, - заявив Чітвуд.

Через 30 хвилин стрілянини неповнолітня нападниця вийшла з-за гаража і нібито двічі наставила рушницю на поліціянтів. У неї вистрілив один із правоохоронців, дівчинка отримала важку травму. Лікарі оцінюють її стан як критичний, але стабільний.

Вже під час допиту 12-річний хлопчик, який не постраждав і добровільно здався поліції, розповів, що його подруга порівнювала свої дії з комп'ютерною грою Grand Theft Auto (GTA). Сам підліток здійснив декілька пострілів з АК-47.

Відомо, що ніхто з помічників шерифа не постраждав. Дітей звинуватили в замаху на вбивство першого ступеня і збройному пограбуванні.