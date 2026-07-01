Проведуть вихідні, викрадаючи автомобілі: канадська компанія зупинить роботу через реліз гри GTA 6

Канадська компанія Edison Motors займається виробництвом вантажівок

У Канаді компанія Edison Motors оголосила про зупинку роботи через реліз відеогри GTA 6. Працівники організації отримають два вихідні. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву компанії у Facebook.

Edison Motors зробить паузу у роботі 19 та 20 листопада. Про це йдеться у розпорядженні CEO компанії Чейса Барбера. Як пояснило керівництво компанії, вони проаналізували кількість запитів на відпустки через реліз гри.

У колективі також зафіксували «незвично високий рівень ажіотажу», тож усі ці фактори можуть негативно вплинути на продуктивність робітників та робочий процес. Тому у дні виходу гри всі працівники матимуть додаткові вихідні та зможуть насолодитися грою.

Адже деякі робітники збираються розпочати гру одразу опівночі після релізу, тому вони можуть «не повернутися до функціонального стану» до завершення вихідних. Зазначається, що вони будуть відпочивати, «викрадаючи автомобілі, тікаючи від правоохоронців, займаючись сумнівною підприємницькою діяльністю та іншими витівками у Вайс-Сіті».

Edison Motors – це канадська компанія, який займається виробництвом гібридних дизель-електричних вантажівок та комплектів для переобладнання звичайного транспорту на електротягу.

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Як розповідав «Главком», компанія Rockstar Games офіційно відкрила передзамовлення на GTA 6 і оголосила ціни та дату виходу. Гра стала однією з найочікуваніших за останнє десятиліття – розробка тривала 13 років і коштувала майже $2 млрд.