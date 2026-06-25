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GTA 6 відкрила передзамовлення: які ціни на одну з найочікуваніших ігор

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вперше в серії головною героїнею GTA стає жінка – Люсія
ілюстрація з відкритих джерел

Rockstar: стандартна версія та Ultimate Edition з'являться у продажу 19 листопада

Компанія Rockstar Games офіційно відкрила передзамовлення на GTA 6 і оголосила ціни та дату виходу. Гра стала однією з найочікуваніших за останнє десятиліття – розробка тривала 13 років і коштувала майже 2 млрд дол. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rockstar Games.

Дата та платформи

GTA 6 вийде 19 листопада 2026 року – спочатку лише на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Версію для ПК поки не анонсували. Ті, хто оформить передзамовлення, зможуть завантажити гру вже з 12 листопада – за тиждень до офіційного релізу. Фізичні копії з'являться в продажу водночас – у коробці постер і карта ігрового світу.

GTA 6 відкрила передзамовлення: які ціни на одну з найочікуваніших ігор фото 1
ілюстрація з відкритих джерел

Ціни і бонуси

Стандартна версія коштуватиме 80 доларів. Усі, хто оформить передзамовлення або придбає гру до 20 листопада, отримають набір «Vintage City Park» і місяць безплатної підписки GTA+.

Ultimate Edition за 100 дол. дає значно більше:

  • мультиплеєрний стартовий набір з внутрішньоігровою валютою;
  • ексклюзивні онлайн-автомобілі, зброя та одяг;
  • повноцінна кастомізація автомобілів – лише в цій версії;
  • додаткові сюжетні завдання для головних героїв.

Що відомо про гру

Дія GTA 6 розгортається у сучасній версії Вайс-Сіті – вигаданому аналозі Маямі з навколишніми землями. Вперше в серії головною героїнею стає жінка: Люсія щойно вийшла з в'язниці й планує нові пограбування зі своїм напарником Джейсоном.

Розробники обіцяють гіперреалістичну графіку, розумніших персонажів і найбільше деталей в історії серії. Для саундтрека ліцензовано сотні треків.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що раніше Rockstar оголошувала датою виходу 26 травня 2026 року, однак пізніше перенесла реліз на листопад. Попередня частина серії – GTA 5 – вийшла ще у 2013 році.

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Теги: зброя пограбування автомобіль жінка розробка

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