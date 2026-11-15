Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки

Sony та Microsoft підтвердили рекордні показники гри у своїх цифрових магазинах

Нова частина Grand Theft Auto ще не вийшла, а її попередні замовлення вже принесли понад $1 млрд за оцінками аналітиків. Станом на 12 листопада гравці оформили близько 11,27 млн цифрових замовлень на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Sensor Tower, оприлюднені HudWire.

За оцінками дослідницької компанії Sensor Tower, загальна вартість попередніх замовлень Grand Theft Auto VI сягнула приблизно $1,09 млрд. Йдеться про цифрові копії гри на двох консолях – PlayStation 5 та Xbox Series X|S. У розрахунках враховано повернення коштів.

Важливо, що Rockstar Games та її материнська компанія Take-Two Interactive не оприлюднювали офіційної статистики попередніх замовлень. Наведені показники є оцінками сторонньої аналітичної компанії, а не підтвердженими фінансовими результатами розробника.

PlayStation випереджає Xbox за кількістю замовлень

За підрахунками Sensor Tower, приблизно 75% цифрових попередніх замовлень припадає на PlayStation 5, ще 25% – на Xbox Series X|S. У грошовому вимірі це орієнтовно $821 млн та $272 млн відповідно.

Показники швидко зростали напередодні запуску. Ще 3 листопада аналітики оцінювали кількість попередніх замовлень у 7,71 млн копій, а їхню вартість – більш ніж у $750 млн. За дев'ять днів кількість замовлень збільшилася приблизно на 3,56 млн.

Раніше про рекордний попит повідомили й самі виробники консолей. 10 листопада Sony заявила, що Grand Theft Auto VI стала грою з найбільшою кількістю попередніх замовлень за всю історію PlayStation Store. Компанія Microsoft того самого дня повідомила, що гра встановила аналогічний рекорд у Microsoft Store. Жодна з платформ не назвала конкретної кількості замовлень.

Що кажуть у Take-Two

Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник також відзначив високий інтерес до нової гри. Під час звіту компанії 9 листопада він заявив, що кількість попередніх замовлень значно перевищує початкові очікування.

«Попередні замовлення Grand Theft Auto VI значно перевищують наші початкові очікування», – йдеться в офіційному повідомленні компанії. Водночас Take-Two не стала розкривати конкретні цифри.

Як GTA 6 порівнюють із попередньою частиною

Попередня гра серії, Grand Theft Auto V, також встановила рекорд продажів. У 2013 році вона принесла понад $1 млрд за перші три дні після виходу. За даними Take-Two, загальні продажі GTA V у світі вже наблизилися до 235 млн копій.

Тепер нова частина франшизи, за оцінками Sensor Tower, досягла мільярдного показника ще до офіційного запуску. Водночас порівнювати ці результати потрібно обережно: у випадку GTA 6 йдеться про оцінку цифрових попередніх замовлень, а для GTA V – про фактичні продажі після виходу.

Реліз Grand Theft Auto VI запланований на 19 листопада 2026 року. Спочатку гра стане доступною для PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Версію для персональних комп'ютерів на дату запуску не анонсували.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Rockstar Games оприлюднила перший трейлер GTA 6. За кілька годин він зібрав десятки мільйонів переглядів на YouTube. Події нової гри розгортатимуться у вигаданому штаті Леоніда, а серед головних персонажів – Люсія та Джейсон.