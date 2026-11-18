Grand Theft Auto 6 розпочала світовий реліз. Першими доступ до довгоочікуваної гри отримали користувачі в Новій Зеландії та Австралії. Перші оцінки критиків виявилися надзвичайно високими: оглядачі називають проєкт видатним і одним із найкращих в історії відеоігор. Про це повідомляє «Главком».

На агрегаторі рецензій Metacritic GTA 6 отримала середню оцінку 99 балів зі 100. Такий результат ставить новинку на один рівень із культовою грою Nintendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time, яка утримувала аналогічний показник із 1998 року.

Ігровий портал IGN назвав GTA 6 «безпрецедентною» та «неймовірною», зазначивши, що її неможливо пропустити. Видання Eurogamer поставило грі максимальні п'ять зірок. Оглядачі відзначили графіку, сюжет і побудову ігрового світу, наголосивши, що розробники Rockstar знову розширили межі можливого у відеоіграх.

«Захоплення, звичайно, є невіддільною частиною гри, і GTA 6 – це справді приголомшлива гра», – написав оглядач Eurogamer Кріс Тапселл. Водночас він зауважив, що в проєкті є окремі моменти, до яких можна причепитися.

The New York Times звернула увагу на інший аспект новинки – чи не послабить підвищений реалізм гри хаотичну атмосферу, характерну для попередніх частин серії. Оглядач видання Юссеф Коул зазначив, що GTA 6 стала більш зрілою та відійшла від звичних для франшизи автомобільних аварій і пограбувань. Тепер дії персонажів частіше мають наслідки.

Варто зазначити, що офіційний реліз Grand Theft Auto 6 відбувається 19 листопада 2026 року. За графіком Rockstar Games, гра відкривається опівночі за місцевим часом у кожному регіоні.

Отже, українські гравці зможуть запустити GTA 6 у ніч із 18 на 19 листопада – о 00:00 за київським часом. Гра виходить на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Дату випуску версії для ПК наразі не оголошено.

Попередня основна частина серії, Grand Theft Auto V, вийшла у 2013 році. На продовження шанувальники чекали 13 років. Події нової гри розгортаються у вигаданому штаті Леоніда, зокрема у Вайс-Сіті. Головними персонажами стали Люсія Камінос і Джейсон Дюваль, які опиняються в центрі кримінальної історії.

Варто нагадати, що нова частина Grand Theft Auto ще до виходу могла встановити рекорд, її попередні замовлення вже принесли понад $1 млрд за оцінками аналітиків. Станом на 12 листопада гравці оформили близько 11,27 млн цифрових замовлень на PlayStation 5 та Xbox Series X|S.