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Опубліковано довгоочікуваний трейлер нової GTA 6: деталі та дата виходу (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Опубліковано довгоочікуваний трейлер нової GTA 6: деталі та дата виходу (відео)
Події розгортатимуться у віртуальному місті Vice City – вигаданому аналогу Маямі
фото: скріншот з відео

Трейлер нової Grand Theft Auto VI набрав понад 65 млн переглядів за перші кілька годин на YouTube

Компанія Rockstar оприлюднила трейлер нової Grand Theft Auto VI, наступної частини популярної пригодницької відеогри. Довгоочікуваний трейлер набрав понад 65 млн переглядів за перші кілька годин на YouTube.

У трейлері зображена головна героїня Люсія, яка, схоже, скоює злочини на багатолюдних пляжах, міських магістралях та в клубах зі своїм партнером за сценарієм «Бонні та Клайд».

У трейлері зображена головна героїня нової частини гри – Люсія
У трейлері зображена головна героїня нової частини гри – Люсія
фото: скріншот з відео

Судячи з локацій в ролику, події розгортатимуться у віртуальному місті Vice City – вигаданому аналогу Маямі.

Наприкінці трейлеру розкривається, що GTA 6 вийде у 2025 році.

Геймплей нової Grand Theft Auto VI
Геймплей нової Grand Theft Auto VI
фото: скріншот з відео

Як пише CNN, спочатку трейлер мав вийти зранку 5 грудня. Однак у дописі Rockstar Games сказано: «Наш трейлер просочився в мережу, тому, будь ласка, дивіться справжній на YouTube».

Зазначається, що фанати почали говорити про GTA 6 ще з моменту виходу GTA 5 у 2013 році.

Однак перша згадка про те, що компанія почала працювати над новою грою з’явилася лише у 2020 році, коли Rockstar Games почав покращувати умови роботи у своїх студіях, а офіційна інформація про те, що розробка GTA 6 «повним ходом», була підтверджена торік.

Rockstar Games, що належить Take-Two Interactive, бореться з витоками даних. У 2022 році хакери злили велику кількість роликів із геймплеєм нової GTA 6. Rockstar звинуватила їх у «вторгненні в мережу» і сказала, що «належним чином представить наступну гру, коли вона буде готова».

Grand Theft Auto – це серія пригодницьких відеоігор компанії Rockstar. Вважається однією з найуспішніших франшиз в історії ігрової промисловості. 

GTA пропонує гравцю роль злочинця у великому місті, який спочатку має низький статус у кримінальному світі, а з розвитком сюжету просувається до верхів організованої злочинності. Ігри цієї серії стали хітами продажів. Остання частина серії – GTA 5 – вийшла у 2013 році.

Теги: трейлер відео

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Опубліковано довгоочікуваний трейлер нової GTA 6: деталі та дата виходу (відео)
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