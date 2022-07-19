За допомогою Himars вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, – Залужний

Наразі ситуація на фронті повністю контрольована

Завдяки американським ракетним установкам Himars українським військам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами Залужного, наразі ситуація на фронті повністю контрольована.

«Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 Himars, які завдають прицільних ударів по ворожих пунктах управління, складам зберігання боєприпасів та палива», – повідомив Залужний голові Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі.

Зауважимо, що після підписання президентом США Джозефом Байденом указу про постачання чергового пакету військової допомоги Україні, пропагандистські Telegram-канали почали активно розповсюджувати дезінформаційні наративи на цю тему, водночас визнаючи, що завдяки американським реактивним системам залпового вогню Himars ударів побільшало і вони стали точнішими.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

Як відомо, українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих Росією територіях. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню Himars, які можуть вражати цілі на відстані близько 70-80 кілометрів.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту. Наразі розглядається можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня – 150 км від лінії фронту.

Раніше радник Банкової Олексій Арестович повідомляв, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.

Також раніше стало відомо, що ЗСУ вразили склади ворожої техніки та боєприпасів на трьох локаціях.