Генштаб оновив дані про втрати окупантів: за добу ЗСУ «мінусували» 15 танків  

Росія втратила у війні вже 41 тис. 500 своїх військових убитими

ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 тис. 500 своїх військових убитими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 41500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1789 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,

артилерійських систем ‒ 946 (+7) од,

реактивних систем залпового вогню ‒ 260 (+1) од,

засоби протиповітряної оборони ‒ 118 (+0) од,

літаків ‒ 223 (+0) од,

гелікоптерів ‒ 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 742 (+2),

крилаті ракети ‒ 182 (+2),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2960 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.