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Генштаб оновив дані про втрати окупантів: за добу ЗСУ «мінусували» 15 танків  

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:28 glavcom.ua
Генштаб оновив дані про втрати окупантів: за добу ЗСУ «мінусували» 15 танків  
Наші бійці дають відсіч уде 162 добу поспіль 
Генштаб

Росія втратила у війні вже 41 тис. 500 своїх військових убитими  

ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 тис. 500 своїх військових убитими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ приблизно 41500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1789 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
  • артилерійських систем ‒ 946 (+7) од,
  • реактивних систем залпового вогню ‒ 260 (+1) од,
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 118 (+0) од, 
  • літаків ‒ 223 (+0) од,
  • гелікоптерів ‒ 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 742 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 182 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2960 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 83 (+0).
Генштаб оновив дані про втрати окупантів: за добу ЗСУ «мінусували» 15 танків   фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. 

Нагадаємо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

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Теги: ЗСУ війна окупанти

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