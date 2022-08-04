Генштаб оновив дані про втрати окупантів: за добу ЗСУ «мінусували» 15 танків
Росія втратила у війні вже 41 тис. 500 своїх військових убитими
ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 тис. 500 своїх військових убитими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ приблизно 41500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1789 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
- артилерійських систем ‒ 946 (+7) од,
- реактивних систем залпового вогню ‒ 260 (+1) од,
- засоби протиповітряної оборони ‒ 118 (+0) од,
- літаків ‒ 223 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 742 (+2),
- крилаті ракети ‒ 182 (+2),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2960 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 83 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.
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