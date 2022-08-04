Головна Новини
search button user button menu button

Білорусь розпочала перевірку боєготовності – Генштаб

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:29 glavcom.ua
Білорусь розпочала перевірку боєготовності – Генштаб
фото з відкритих джерел

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони кордону

Збройні сили Білорусі розпочали перевірку бойової готовності у частинах сил спеціальних операцій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

«В частинах сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь відзначено проведення перевірки бойової готовності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба вкотре заявив, що Білорусь є співучасником злочину агресії проти України і попередив про наслідки, у разі вторгнення в Україну. Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну. Також державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, якого називають «смотрящим» Кремля за Білоруссю, запевнив, що від республіки не виходить загроз Україні.

Нагадаємо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

Читайте також:

Теги: війна Білорусь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гатили з зенітно-ракетних косплексів
Масований обстріл Чернігівщини: вогонь вели з білоруського аеродрому, є втрати
28 липня, 16:14
Кремль не хоче визнавати свої поразки у війні з Україною
Війна йде за планом: як Росія виправдовує свої поразки на фронті
2 серпня, 22:39
За словами Кулеби, Білорусь є співучасником злочину агресії проти України
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Вчора, 13:04

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Герої таки вмирають. Перед українцями стоїть вибір, про який ніхто не говорить
50K
ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)
38K
В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 
22K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
22K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
15K
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  

Новини

Білорусь розпочала перевірку боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 08:29
Рашисти били по Нікополю з «Ураганів»: понівечені будинки та лінії електропередач (фото) 
Сьогодні, 08:16
Окупанти наступають на Донеччині: Генштаб назвав «гарячі» точки
Сьогодні, 07:13
Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Вчора, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Вчора, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Вчора, 14:02

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту