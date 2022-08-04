Білорусь розпочала перевірку боєготовності – Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони кордону

Збройні сили Білорусі розпочали перевірку бойової готовності у частинах сил спеціальних операцій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

«В частинах сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь відзначено проведення перевірки бойової готовності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба вкотре заявив, що Білорусь є співучасником злочину агресії проти України і попередив про наслідки, у разі вторгнення в Україну. Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну. Також державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, якого називають «смотрящим» Кремля за Білоруссю, запевнив, що від республіки не виходить загроз Україні.

Нагадаємо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.