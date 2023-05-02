Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн

Захисник Маріуполя морський піхотинець Михайло Діанов передав 1,8 млн грн офіцера ЗСУ Богдана Куша, який отримав важкі поранення торік під Ізюмом.

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Тепер Богдан, який поки не пересувається самостійно, продовжить лікування в Іспанії.

«Передав 1,8 млн грн ваших донатів на лікування важкопораненого офіцера Збройних сил України Богдана Куша. Більш ніж рік тому лейтенант 95-ї ОДШБ Богдан Куш у боях під Ізюмом зазнав багатьох важких поранень.

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Сподіваюсь, лікування поверне Богдана до нормального життя. Дякую вам за допомогу, яка продовжує підтримувати побратимів», – написав у своєму зверненні Діанов.

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн, але всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Після цього Діанов переадресовує донати на допомогу іншим воїнам і їх сім’ям.