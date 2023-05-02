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Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Богдан Куш продовжить лікування в Іспанії
фото з соцмереж

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн

Захисник Маріуполя морський піхотинець Михайло Діанов передав 1,8 млн грн офіцера ЗСУ Богдана Куша, який отримав важкі поранення торік під Ізюмом.

Тепер Богдан, який поки не пересувається самостійно, продовжить лікування в Іспанії.

«Передав 1,8 млн грн ваших донатів на лікування важкопораненого офіцера Збройних сил України Богдана Куша. Більш ніж рік тому лейтенант 95-ї ОДШБ Богдан Куш у боях під Ізюмом зазнав багатьох важких поранень. 

Сподіваюсь, лікування поверне Богдана до нормального життя. Дякую вам за допомогу, яка продовжує підтримувати побратимів», – написав у своєму зверненні Діанов.

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн, але всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Після цього Діанов переадресовує донати на допомогу іншим воїнам і їх сім’ям.

Теги: поранення день народження Михайло Діанов

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