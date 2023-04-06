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Окупанти атакували Херсонщину авіабомбами: є поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти атакували Херсонщину авіабомбами: є поранені
Унаслідок ворожих ударів по Херсонщині поранення отримали семеро осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни завдали по області шість ударів керованими авіабомбами

Сьогодні, 6 квітня, російські загарбники вдарили по населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого постраждали семеро осіб. Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни атакують Херсонську область керованими авіабомбами. Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому», – зазначив очільник ОВА.

За його словами, нині відомо про сімох жителів Херсонщини, поранених унаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

«Детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється», – додав Прокудін.

Нагадаємо, триває 407-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.  Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Теги: поранення Херсонщина окупанти

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