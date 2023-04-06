Окупанти атакували Херсонщину авіабомбами: є поранені

Росіяни завдали по області шість ударів керованими авіабомбами

Сьогодні, 6 квітня, російські загарбники вдарили по населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого постраждали семеро осіб. Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Росіяни атакують Херсонську область керованими авіабомбами. Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому», – зазначив очільник ОВА.

За його словами, нині відомо про сімох жителів Херсонщини, поранених унаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

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«Детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється», – додав Прокудін.

Нагадаємо, триває 407-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.