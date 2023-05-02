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На Чернігівщині росіяни вбили підлітка, у Павлограді перебої з електропостачанням: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Чернігівщині росіяни вбили підлітка, у Павлограді перебої з електропостачанням: ситуація в регіонах
Ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

За добу загарбники здійснили 92 обстріли Луганщини

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів, з них два – вночі; Новгород-Сіверський та Корюківський райони, із мінометів, ракети із гелікоптера, РСЗВ, удар авіабомбами із літака.

У с.Лизунівка (Новгород-Сіверська громада) від удару авіабомби загинув 14-річний юнак, поранені чоловік та жінка, зруйнована будівля колишньої школи, шість приватних будинків, ще 15 пошкоджено. Через обстріл у Семенівській громаді пошкоджена газова труба, ведуться ремонтні роботи.

Сумщина

Вночі та зранку ворог здійснив шість обстрілів прикордоння. Зафіксовано близько 20 вибухів. За попередніми даними – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Білопільської, Юнаківської Сумського району, Шалигінської, Середино-Будської.

В Середино-Будській громаді поранення отримав мирний житель через недотримання мінної безпеки. Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички «Міни», в результаті підриву тракторист отримав поранення нижніх та верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доставлено в лікарню.

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 56 обстрілів по 15 населеним пунктам: знову під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, 51 артудар та три атаки БПЛА прийшлися по прифронтовим селам.

Поранення отримали чотири людини. У Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 та 1942 р.н, та чоловіка 1972 р.н. й жінку 1973 р.н. Постраждалим невідкладно надано всю необхідну допомогу.

Дніпропетровщина

Цієї ночi агресор обстрiляв Нiкополь. Бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. Вчора ворог накрив з важкої артилерії Нікопольщину. Окупанти вдарили по самому Нікополю, понівечили приватний будинок, господарську споруду та електромережі. Люди неушкоджені.

Щодо наслідків ракетного удару по Павлоградському району: 34 постраждалих, з них п’ять – діти. В реанімації залишається двоє жінок 45 та 55 років.

За оновленими даними, в Павлограді внаслідок атаки пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних будинків, сім автівок. Понівечено 5 шкіл, стільки ж дитсадків та магазинів, амбулаторію, банківську установу, гуртожиток. Є перебої з електропостачанням.

У Вербківській громаді понівечено понад півсотні приватних будинків. Також – школа, дитсадок. В Межиріцькій ТГ пошкоджень зазнали два заклади освіти, будинок культури, дитсадок. В Юрʼївській – медзаклад.

Харківщина

На Слобожанському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове.

Вчора внаслідок обстрілів с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено три приватні житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано автобус. Поранення отримав 65-річний чоловік. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району поранення зазнав 57-річний чоловік. У с. Вільхуватка Харківського району пошкоджено будинок та господарчу споруду.

Луганщина

За добу противник здійснив – 92 обстріли (412 снарядів), по позиціям наших військ, мінометних – 35, РСЗВ – 11 артилерійських – 25 танкових – 11 БПЛА -4,  авіаційних –6

росіяни спробували покращити тактичне положення поблизу зруйнованого вщент Новоселівського, але отримали разючу відсіч. Безуспішно наступав противник і на Білогорівку. Також Білогорівку ворог атакував із повітря.

Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва та Білогорівка.

Донеччина

Протягом доби росіяни здійснили 12 обстрілів – із артилерії та ЗРК «С-300». Обстріляні 6 населених пунктів: Торецьк, с.Новоселівка перша, Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Краматорськ.

Пошкоджено 17 житлових будинків, з них чотири – багатоквартирні, господарська споруда, школа. За добу по області – двоє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.  Вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини, пошкоджено приватні будинки. У населеному пункті після обстрілів відсутні світло, газ, вода та інтернет.

Херсонщина

За добу противник здійснив 71 обстріл (363 снаряди): РСЗВ – 2, артилерійських – 31, мінометних – 26, танкових – 2, БПЛА – 9, авіаційних – 1. З них по м. Херсон противник здійснив 11 обстрілів (41 снаряд): артилерійських – 5, мінометних – 5, танкових – 1.

Через обстріли горіли приватні будинки. Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували. Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області та територію і будівлю заводу в Херсоні.

Також російська артилерія обстріляла село Тягинка Бериславського району, – били по оселях мирних людей. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено з десяток житлових будинків. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Під ворожим вогнем знову опинився Кізомис Білозерської громади. Авіація РФ скинула в районі населеного пункту дві керовані авіабомби. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється. За добу двоє людей  дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 54 особи.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: окупанти авіація обстріл Миколаїв інтернет Торецьк Володимир Зеленський Авдіївка громада Запорізька область Херсон будинок жінка чоловік повітря населення Макіївка автобус ворог поранення Бахмут Лиман росіяни

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