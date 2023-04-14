Росіяни вдарили «градами» по підприємству Харківщини: є постраждалі

Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості

Російські загарбники накрили вогнем село Кучерівка Харківської області, постраждали троє чоловіків. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ «Град». Російські снаряди поцілили у підприємство. Поранення отримали троє чоловіків віком 50, 51 та 23 років. Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також 13 квітня окупанти обстріляли селище Дворічна Куп'янського району. Поранення отримав 47-річний волонтер, який допомагав людям евакуюватися. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, лікарі борються за його життя.

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Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби росіяни також обстрілювали населені пункти Уди, Козача Лопань, Стариця, Табаївка та інші.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.