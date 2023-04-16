Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни змінили тактику на Півдні: ЗСУ розповіли про наміри противника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни змінили тактику на Півдні: ЗСУ розповіли про наміри противника
Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Півдня
фото з відкритих джерел

Окупаційні війська посилили вогневий та психологічний тиск на цивільне населення

Російські окупанти поновили практику застосування зенітно-ракетних систем С-300 по наземних об’єктах. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» Збройних сил України.

Зазначається, що загарбники продовжують посилювати тиск на півдні України на цивільне населення прифронтових та деокупованих територій.

Зокрема, минулої доби ворог активізував ворожі обстріли.

«Підтверджуючи свою терористичну сутність, окупаційні війська посилили вогневий та психологічний тиск на цивільне населення прифронтових та деокупованих територій. Одночасно з артилерійськими обстрілами правобережної Херсонщини, ворог продовжував тактику застосування керованих авіабомб», –ідеться у повідомленні.

Як повідомили у командуванні, близько 70 ударів було спрямовано по об’єктах соціальної інфраструктури, житлових кварталах і сільськогосподарських угіддях. Крім того, пошкоджено лінії електропередач, школу, житлові будинки, автівки, в тому числі поліцейську.

«Загинули дві цивільні жінки – мати й дочка. Ще одна жінка отримала поранення, а 18-річний юнак дістав поранення при спробі розібрати знайдений в полі невідомий пристрій», – повідомили у командуванні.

Також загарбники тричі атакували авіацією Бериславський район, застосовуючи керовані авіабомби та протирадіолокаційні ракети. Удари було завдано по промисловій інфраструктурі та сільськогосподарських угіддях.

«Загинули двоє 18-річних юнаків. У місті Снігурівка пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки...», – поділилися військові.

Раніше повідомлялося, що загарбники готуються до звільнення Криму Збройними силами України. Вони спорудили розгалужену мережу окопів та оборонних спроруд, яка нині простягається через прикордонні села Криму. Тим часом на російських сайтах з працевлаштування в Криму за останні кілька місяців з’явилися оголошення про залучення робітників для будівництва фортифікаційних споруд. Аналітики кажуть, що нестача робочої сили може бути вагомою причиною того, чому ці траншеї ще не повністю ефективні.

До слова, американський генерал змоделював сценарій української контратаки.

Теги: поранення ворог дочка населення жінка будинок військові окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтинівка зазнала артобстрілу та удару ракетами С-300
Ракетний удар по Донеччині та південь під масованим вогнем: яка ситуація в регіонах
8 квiтня, 10:18
Окупанти встановлюють на окупованих територіях «зуби дракона»
Ворог облаштовує фортифікаційні споруди на окупованих територіях. «Південь» відреагував
10 квiтня, 21:43
Окупанти подвоїли кількість підводних ракетоносіїв у Чорному морі
Ракетоносії у Чорному морі: «Південь» попередив про загрозу напередодні Великодня
Вчора, 03:35

Події в Україні

Росіяни вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополi, є поранені
Росіяни вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополi, є поранені
Росіяни змінили тактику на Півдні: ЗСУ розповіли про наміри противника
Росіяни змінили тактику на Півдні: ЗСУ розповіли про наміри противника
Слов’янськ: рятувальники продовжують діставати тіла зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки
Слов’янськ: рятувальники продовжують діставати тіла зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки
В Успенському соборі Лаври вперше за 300 років провели службу українською мовою
В Успенському соборі Лаври вперше за 300 років провели службу українською мовою
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 квітня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 квітня
Окупанти на Великдень вбили двох українських дітей: подробиці
Окупанти на Великдень вбили двох українських дітей: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
43K
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
16K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
8152
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
7512
Росіянка за рік написала 922 доноси, щоб не платити репарації українцям
6676
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Сьогодні, 00:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту