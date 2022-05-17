  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Херсонському журналісту повідомлено підозру за співпрацю з окупантами

    За співпрацю з окупантами СБУ повідомила про підозру херсонському журналісту - Херсонському журналісту повідомлено підозру за співпрацю з окупантами
    За співпрацю з окупантами СБУ повідомила про підозру херсонському журналісту
    фото: пресслужба СБУ

    У своїх матеріалах чоловік позиціонує загарбників як «рятівників» Херсонщини від гуманітарної катастрофи

    На Херсонщині Служба безпеки повідомила про підозру місцевому журналісту за активну співпрацю з російськими окупантами. Про це повідомили в пресслужбі Управління СБУ в Херсонській області.

    «Слідством встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення росії чоловік добровільно погодився на співпрацю з представниками окупаційної влади і виконував обов’язки медійної підтримки збройної агресії РФ та уникнення нею відповідальності за насильство щодо України», – розповіли в спецслужбі.

    За інформацією СБУ, підозрюваний долучився до так званої «военно-гражданской администрации« та увійшов до редакції одного із радикальних антиукраїнських інтернет видань. За це отримує винагороду в російських рублях.

    «У своїх дописах журналіст позиціонує загарбників як рятівників Херсонщини від гуманітарної катастрофи, уникаючи питання, що саме вони стали причиною продовольчої кризи та військових злочинів. Окремою складовою його інформаційної експансії стало сприяння російській пропаганді формуючи у суспільстві наративи про страх населення перед «нацистами« і «доброчинність« російських військових», – зазначили в Службі безпеки.

    Нагадаємо, депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами.

    Нагадаємо, оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

    Теги: росія окупанти СБУ депутат війна райради інтернет Україна чоловік журналіст населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Херсонському журналісту повідомлено підозру за співпрацю з окупантами