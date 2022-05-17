Росіяни знову обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину

РСЗВ «Град» активно використовується Росією у війні проти України

Один зі снарядів упав в городи, перебив лінії електропостачання

Сьогодні, 17 травня, російські окупанти з «Градів» обстріляли село в Широківській громаді Криворізького району Дніпропетровщини. Про це повідомив Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Один зі снарядів впав в городи, перебив лінії електропостачання.

Ніхто з людей не постраждав, всі будинки цілі, зазначив Лукашук.

Ситуація в області контрольована.

Також Лукашук повідомив, що на Дніпропетровщині розширився перелік територій, які постраждали у зв‘язку з військовою агресією. Кілька днів тому до цього списку внесли Великомихайлівську громаду, нині – ще Маломихайлівську, Покровську та Межівську громади. Всі – в Синельниківському районі.

Нагадаємо, 14 травня протягом дня російські окупанти кілька разів із «Градів» обстріляли прикордонні території Криворізького району.

11 травня рашисти тричі обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Поціновувачі «руського миру» били з «Градів».

У ніч проти 11 травня російські окупанти обстріляли околиці Великої Костромки і Ганнівки у Криворізькому районі у Дніпропетровській області.

Також повідомлялося, що під час обстрілу Дніпропетровщини касетні снаряди впали у водосховище.