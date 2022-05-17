Слідком Росії зібрався допитувати евакуйованих захисників Маріуполя

Евакуйовані з комбінату «Азовсталь» українські військові пройдуть процедуру встановлення особи

Російські силові структури планують провести допити захисників Маріуполя, евакуйованих з території заблокованого окупантами заводу «Азовсталь». Про це повідомив офіційний Telegram-канал Слідчого комітету Російської Федерації.

Слідком планує встановити особи українських військовослужбовців.

Крім того, рашисти збираються перевірити захисників Маріуполя «на причетність до злочинів проти мирного населення».

Слідчий комітет РФ заявив, що інформацію, отриману під час цих допитів, планує звірити із даними кримінальних справ, які були раніше відкриті щодо «злочинів українського режиму». Про які саме справи і злочини йдеться, пресслужба силової структури не пояснила.

Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

А генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».