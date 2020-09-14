Хижі касатки атакують судна біля берегів Іспанії і Португалії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами власника яхти, косатка протаранила корму щонайменше 15 разів

Ймовірна причина – стрес від загрози зникнення

Вчені стурбовані інцидентами, під час яких косатки таранять човни уздовж узбережжя Іспанії і Португалії — за останні два місяці почастішали випадки атак. Про це повідомляє The Guardian.

Під час нападів постійно травмуються члени екіпажу, а кілька човнів отримали серйозні пошкодження й не підлягають відновленню.

Останній інцидент стався 11 вересня на північному узбережжі Іспанії. За словами власника яхти, косатка протаранила корму щонайменше 15 разів. Судно не впоралось з керуванням і його відбуксирували в порт.

Також 30 серпня судно під французьким прапором по рації повідомило берегової охорони, що його «атакували» косатки. Пізніше того ж дня біля берегів іспанської Галісії дві косатки атакували яхту Військово-морських сил Mirfak, яка прямувала на регату. Морська рятувальна служба Іспанії попередила судна в цьому районі про присутність косаток і попросила моряків «триматися на відстані, дати їм більшу свободу дій і повідомити про це береговій охороні».

Косатки – найбільші з сімейства дельфінів. Дослідники, які вивчають невелику їхню популяцію в Гібралтарській протоці, говорять, що для них нормально стежити за човном, навіть взаємодіяти з ним, але це «вкрай незвичайно», що вони його саме атакують. Вони припускають, що причина такої поведінки – стрес у популяції, яка перебуває під загрозою зникнення.

Нагадаємо, що їжаки опинилися під загрозою зникнення у Європі.