Ходорковський про обмін: Україні доводиться обирати між відповідальністю злочинців і порятунком людей



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Колишній політв'язень Михайло Ходорковський Фото з відкритих джерел

Колишній російський політв'язень підтримує процес обміну

Українській владі доводиться зараз вибирати між відповідальністю злочинців за скоєні злочини і порятунком людей. Про це в інтерв’ю «Эхо Москвы» заявив колишній політичний в’язень Михайло Ходорковський.

За його словами, російська влада хоче уникнути відповідальності за причетність до збиття Boeing рейсу МН17 за будь-яку ціну. «Бажання зірвати ось цей ось процес, міжнародний процес в Нідерландах у Путіна настільки велике, що він готовий розтиснути щелепи», - сказав Ходорковський.

Він додав, що Путін це робить не з доброї волі, не через прояв гуманізму, а заради того, щоб піти від відповідальності. «Тим не менш, не можу сказати, що не можна проводити цей обмін. Я, як людина, що пройшла більше 10 років в російських в'язницях, ніколи не скажу, що якщо є можливість людину звідти витягнути, робити цього не можна або не треба», - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

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Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.