Холодницький: детективи НАБУ погрожують антикорупційним прокурорам
-
Розсилка
За словами Холодницького, деякі детективи стали зухвалими
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький розповів в інтерв’ю «Главкому», як після «акваріумної справи» і взаємних звинувачень працює трикутник Генпрокуратура, САП і НАБУ.
«Є взаємодія конкретних детективів з конкретними прокурорами. Прокурори стали обережніше ставитись до доказової бази, до погодження. Тому що розуміють, що їм відповідати», - заявив Холодницький.
За його словами, деякі детективи стали зухвалими та починають навіть погрожувати прокурорам.
«Наприклад, прийшов мій прокурор з третього відділу і доповідає, що подзвонив детектив у справі і каже: «Нічого, скоро знімуть вашого Холодницького, ми з вами всіма розберемось». Мої прокурори не втрачають свідомість, не ллють соплі, на відміну від Ситника, який розповідає про «бумеранги». Вони просто працюють і роблять свою роботу. Але факти погроз є», - додав очільник Антикорупційної прокуратури.
Холодницький стверджує, що зараз САП відкриває провадження, якщо виявляє злочин.
«Наприклад, є ситуація, коли прокурор доповідає, що вивчав справи щодо одного з міністрів, і виявив факт, що за годину до обшуку міністру дзвонив керівник НАБУ і керівник детективів. Зафіксовано один пропущений дзвінок і розмову в дві хвилини. Звісно ж, обшук виявився нульовим. Цьому факту буде надана правова оцінка», - розповів глава САП.
«І як при таких «підставах» та особистій ідіосинкразії між керівниками відомств ця антикорупційна конструкція буде працювати далі?», - обурюється Холодницький.
Все ж він вважає, що попри все треба вміти відділяти особисте від робочого.
«Я це зробив. Питання погоджуються, негласні слідчо-розшукові дії щодо суддів, депутатів – там, де вимагається мій особистий підпис, – я погоджую, тому що бачу підстави», - резюмував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Читайте також матеріали «Главкома»:
- Бої в акваріумі. Антикорупційний прокурор отримав догану в Києві і вирок у Вашингтоні
- Антикорупційний Камеді Клаб. Як Холодницький та Ситник повеселили депутатів
- Акваріумгейт. Як топлять Холодницького
- Самопожирання антикорупціонерів. Як посварились НАБУ, НАЗК та САП
- Назар Холодницький: Через жагу до піару десятки розслідувань - на межі розвалу
- Молоді та зухвалі. Назар Холодницький – перший антикорупційний прокурор