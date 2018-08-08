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    Холодницький: детективи НАБУ погрожують антикорупційним прокурорам

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    Глава&nbsp;Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький - Холодницький: детективи НАБУ погрожують антикорупційним прокурорам
    Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

    За словами Холодницького, деякі детективи стали зухвалими

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький розповів в інтерв’ю «Главкому», як після «акваріумної справи» і взаємних звинувачень працює трикутник Генпрокуратура, САП і НАБУ.

    «Є взаємодія конкретних детективів з конкретними прокурорами. Прокурори стали обережніше ставитись до доказової бази, до погодження. Тому що розуміють, що їм відповідати», - заявив Холодницький.

    За його словами, деякі детективи стали зухвалими та починають навіть погрожувати прокурорам.

    «Наприклад, прийшов мій прокурор з третього відділу і доповідає, що подзвонив детектив у справі і каже: «Нічого, скоро знімуть вашого Холодницького, ми з вами всіма розберемось». Мої прокурори не втрачають свідомість, не ллють соплі, на відміну від Ситника, який розповідає про «бумеранги». Вони просто працюють і роблять свою роботу. Але факти погроз є», - додав очільник Антикорупційної прокуратури.

    Холодницький стверджує, що зараз САП відкриває провадження, якщо виявляє злочин.

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    «Наприклад, є ситуація, коли прокурор доповідає, що вивчав справи щодо одного з міністрів, і виявив факт, що за годину до обшуку міністру дзвонив керівник НАБУ і керівник детективів. Зафіксовано один пропущений дзвінок і розмову в дві хвилини. Звісно ж, обшук виявився нульовим. Цьому факту буде надана правова оцінка», - розповів глава САП.

    «І як при таких «підставах» та особистій ідіосинкразії між керівниками відомств ця антикорупційна конструкція буде працювати далі?», - обурюється Холодницький.

    Все ж він вважає, що попри все треба вміти відділяти особисте від робочого.

    «Я це зробив. Питання погоджуються, негласні слідчо-розшукові дії щодо суддів, депутатів – там, де вимагається мій особистий підпис, – я погоджую, тому що бачу підстави», - резюмував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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