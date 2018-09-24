Холодницький заявив, що САП хочуть зробити «статистами», що підписують «хотєлки»



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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Згідно із законом, процесуальне керівництво над НАБУ здійснює лише САП, зазначив Холодницький

Відбулося чергове намагання зробити прокурорів САП залежними від детективів, щоб вони були не процесуальними керівниками, незалежними прокурорами, а були просто статистами і підписували будь-які «хотєлки».

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він прокоментував конфлікт між співробітниками НАБУ та САП 19 вересня, що виник, за даними ЗМІ, під час спроби встановити «прослушку» в кабінеті начальника 5-го відділу САП Ольги Ярової, прокурора у справі «Роттердам+».

«Фактом, що був хабар, ні слідство, ніхто не володіє. За тією інформацією, що я володію, у тому числі, зі ЗМІ, провадження пов’язане з начальником 5-го відділу Яровою – це та прокурор, яка розслідує, і якісно розслідує, «Роттердам+» зокрема», – зазначив Холодницький.

Керівник САП зауважив, що питання щодо провадження проти Ярової слід адресувати ГПУ, водночас він зазначив, що в нього є питання до співробітників НАБУ.

«А що вони там робили? Бо, згідно із законом, процесуальне керівництво над НАБУ здійснює лише САП. І злочини, які вчиняються прокурорами САП, наприклад, повинне розслідувати ДБР. Тобто роль НАБУ, як піднаглядного органу для того, щоб прокласти кабель до процесуального прокурора… Це не є боротьба з корупцією, це просто чергове намагання зробити прокурорів САП залежними від детективів. Щоб вони були не процесуальними керівниками, незалежними прокурорами, а були просто статистами і підписували будь-які «хотєлки», – заявив Холодницький.

Повертаючись до «справи Ярової» він пояснив, що допоки не створене ДБР, його функції виконують СБУ і Нацполіція. Натомість, додав він, у цьому випадку залучили НАБУ, яке «вкотре йде у найми ГПУ».

Зазначимо, що напередодні генпрокурор заявив, що керівництво НАБУ «вперто іде дорогою в нікуди».

Нагадаємо, Ситник заперечує конфлікт між НАБУ і САП.

Як відомо, 19 вересня в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

В САП повідомили подробиці інциденту, під час яких сталися сутички.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.

В свою чергу в НАБУ заявили, що що 19 вересня співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі.

Кримінальне провадження за фактом подій біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які сталися 19 вересня, передано для розслідування до СБУ.