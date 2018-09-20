Конфліктну справу щодо НАБУ і САП буде розслідувати Служба безпеки
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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюватиме столична прокуратура
Кримінальне провадження за фактом подій біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які сталися 19 вересня, передано для розслідування до СБУ.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
«Прокуратурою прийнято рішення про передачу матеріалів кримінального провадження, розпочатого у зв’язку з подіями, що сталися 19.09.2018 біля будівлі САП по вул. Шолуденка, 1-Б, від Шевченківського райуправління поліції до ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області для здійснення подальшого досудового розслідування», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що відомості за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством відносно працівника Генеральної прокуратури із заподіянням останньому тілесних ушкоджень, внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюватиме столична прокуратура.
Нагадаємо, 19 вересня в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».
В САП повідомили подробиці інциденту, під час яких сталися сутички.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.
В свою чергу в НАБУ заявили, що що 19 вересня співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі.