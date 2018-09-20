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    Конфліктну справу щодо НАБУ і САП буде розслідувати Служба безпеки

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    Конфліктну справу щодо НАБУ і САП буде розслідувати Служба безпеки

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюватиме столична прокуратура

    Кримінальне провадження за фактом подій біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які сталися 19 вересня, передано для розслідування до СБУ.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Прокуратурою прийнято рішення про передачу матеріалів кримінального провадження, розпочатого у зв’язку з подіями, що сталися 19.09.2018 біля будівлі САП по вул. Шолуденка, 1-Б, від Шевченківського райуправління поліції до ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області для здійснення подальшого досудового розслідування», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що відомості за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством відносно працівника Генеральної прокуратури із заподіянням останньому тілесних ушкоджень, внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

    Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюватиме столична прокуратура.

    Нагадаємо, 19 вересня в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

    В САП повідомили подробиці інциденту, під час яких сталися сутички.

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.

    В свою чергу в НАБУ заявили, що що 19 вересня співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі.

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