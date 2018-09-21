  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ситник заперечує конфлікт між НАБУ і САП

    • Розсилка
    Ситник заперечує конфлікт між НАБУ і САП

    Ситник запевнив, що не має особистих конфліктів з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким

    Керівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник прокоментував взаємини між НАБУ та Спеціалізованою антикорупційної прокуратурою (САП).

    «Зараз відбуваються такі події, нагнітаються. Я не буду називати якісь персоналії. Є спроба втягнути антикорупційні органи в таку собі істерію і маніпуляцію, щоби подати таку картинку, що вони (антикорупційні органи, - ред.) не займаються роботою, а займаються особистим конфліктом», - сказав Ситник в ефірі «UA:Перший».

    Керівник НАБУ запевнив, що не має особистих конфліктів з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

    Нагадаємо, 19 вересня в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

    В САП повідомили подробиці інциденту, під час яких сталися сутички.

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.

    В свою чергу в НАБУ заявили, що що 19 вересня співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі.

    Кримінальне провадження за фактом подій біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які сталися 19 вересня, передано для розслідування до СБУ.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    НАБУ Артем Ситник САП Назар Холодницький розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ