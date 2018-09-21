Ситник заперечує конфлікт між НАБУ і САП



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Ситник запевнив, що не має особистих конфліктів з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким

Керівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник прокоментував взаємини між НАБУ та Спеціалізованою антикорупційної прокуратурою (САП).

«Зараз відбуваються такі події, нагнітаються. Я не буду називати якісь персоналії. Є спроба втягнути антикорупційні органи в таку собі істерію і маніпуляцію, щоби подати таку картинку, що вони (антикорупційні органи, - ред.) не займаються роботою, а займаються особистим конфліктом», - сказав Ситник в ефірі «UA:Перший».

Керівник НАБУ запевнив, що не має особистих конфліктів з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Нагадаємо, 19 вересня в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

В САП повідомили подробиці інциденту, під час яких сталися сутички.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.

В свою чергу в НАБУ заявили, що що 19 вересня співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі.

Кримінальне провадження за фактом подій біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які сталися 19 вересня, передано для розслідування до СБУ.

Джерело: РБК-Україна