Хомчак йде з посади. Зеленський визначився з новим головнокомандувачем ЗСУ

Президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ, заявив речник Зеленського

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Про це 27 липня під час брифінгу заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Так ось, синергії, на жаль не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти», – заявив речник президента.

Никифоров додав, що президент вдячний Русланові Хомчаку за службу, але на місце головнокомандувача призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Валерій Залужний

Натомість Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а з неї, відповідно, йде чинний перший заступник Михайло Коваль.

Зазначимо, генерал-майор Залужний у 2018-2019 роках був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об'єднаних сил.

Руслан Хомчак – генерал-полковник Збройних сил України, ексначальник Генерального штабу ЗСУ. Служить у Збройних силах України з 1993 року. Протягом семи років служив у 24-й окремій механізованій бригаді в Яворів у Львівській області, куди після закінчення Національної академії оборони України повернувся начальником штабу.

Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.