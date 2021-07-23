Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки

Михайло Подоляк каже, що зміну керівника Служби зовнішньої розвідки помітили лише через сезонне інформаційне затишшя

Зеленський вирішив, що на даному етапі Службі зовнішньої розвідки потрібна заміна керівництва

Сьогодні президент Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі «Главкому» пояснив, чому Зеленський вирішив змінити очільника СЗР саме зараз.

«Питання розвідки і спецслужб, особливо в країні, яка знаходиться в стані жорсткої гібридної війни – вельми чутлива сфера. В якій саме головне – це ситуативна ефективність, чітке розуміння постійно мінливих ризиків і перспектива. Очевидно, що Володимир Олександрович, який бачить всю картину роботи національного розвідувального співтовариства, вирішив, що на даному етапі Службі зовнішньої розвідки потрібна заміна керівництва. Щоб позначити нові цілі, ввести нові критерії ефективності, зробити Службу більш аналітичною, яка більш швидко реагує на сучасні виклики», – розповів спікер Банкової.

Подоляк вважає, що це, скоріше, робоче подія, яка виявилася помітною лише через те, що зараз сезонне інформаційне затишшя.

«У розпал політичного сезону кадрові перестановки подібного роду помітили б хіба що дуже зацікавлені в темі галузеві фахівці», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Валерій Кондратюк 2015 році очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони. З 2016-го по 2019 рік був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.

Довідка: Олександр Литвиненко народився у Києві, проте у 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії при Москві. У 1998 році захистив дисертацію у Києві при університеті ім. Тараса Шевченка. У 2002 році став доктором політичних наук.

У різні роки працював у структурах Служби безпеки України, Нацради безпеки та оборони, «Укроборонпрому», а також Національного інституту стратегічних досліджень. У квітні 2014 року був призначений заступником секретаря РНБО, а 14 серпня 2019 – очолив Націнститут стратегічних досліджень. Генерал-майор запасу.

Варто нагадати, що за інформацією ЗМІ, генпрокурорка Ірина Венедіктова і міністр юстиції Денис Малюська у вересні залишать посади.

До слова, суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського.