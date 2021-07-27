Мендель відправила свою книгу прессекретарю Путіна (відео)

Експрессекретарка Зеленського каже, що «колезі» Пєскову буде цікаво почитати її витвір на дозвіллі

Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель вирішила надіслати книгу чинному прессекретарю Путіна Дмітрію Пєскову.

«У ній багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?», – написала Мендель у фейсбуці.

Вона розмістила відео, на якому підписує свою книгу для Пєскова та пояснює свій вчинок. «Можливо вам буде корисно дізнатись, що у світі існує не лише ваша точка зору», – сказала вона і лишила автограф на титульному листі.

Як відомо, нещодавно колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель написала книгу, в якій є, зокрема, така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

Нещодавно Мендель задекларувала перші гонорари від продажу книги. Вона оприлюднила електронну декларацію перед звільненням.

У ній вона вказала 20,1 тис. грн гонорару, отриманого від книжкового клубу «Клуб сімейного дозвілля». У середині липня Клуб видав книгу Мендель «Кожен із нас президент» українською і російською мовами. Наклад українського видання становить 752 примірника, російського – 1327 примірників.

Як повідомляв «Главком», у своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

«Так називала тридцатип'ятирічного голову уряду моя подруга. Він запам'ятався працьовитістю, амбітністю, швидкою зміною масок, колосально накопиченою агресією, яку щедро вилив на парламент, а також періодом найбільшої активності в пропонуванні та голосуванні реформ... Але заслуга їхнього ухвалення все-таки належить президенту, а не прем'єру, як міг помилково подумати Захід. Це Зеленський особисто погоджував кожну реформу, вибирав моделі, вносив зміни», – пише вона.

Крім цього, у своїй книзі Мендель описує стосунки колишнього керівника офісу президента Андрія Богдана і теперішнього глави Офісу Андрія Єрмака.

«Якщо двох Андріїв, які керували Офісом президента, побачити разом, то це була вистава не для людей зі слабкими нервами. Зустрівши Єрмака, Богдан перетворювався на хамовитого люмпена, що вигукував несумісні з логікою мовні конструкції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на шаленість тезка. Так, наприклад, пройшов переліт у США, який тривав понад 10 годин», – йдеться у книзі Мендель.

За даними ЗМІ, у неї був особистий конфлікт з Богданом. Водночас Мендель, як вже повідомлялося, вважає Єрмака другою особою в країні, яку дуже «демонізують».

«Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ […] Як друга особа держави, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз […] Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами», – йдеться у книзі.