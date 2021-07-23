Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки

Генерал-майора запасу та вже ексдиректор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко очолив Служби зовнішньої розвідки

Причини звільнення Валерія Кондратюка в указі президента не зазначені

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Так, Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, причини в указі не зазначені.

«Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в указі.

На його місце президент призначив Литвиненко, якого перед тим звільнив з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Президент України призначив Валерія Кондратюка главою Служби зовнішньої розвідки України 20 червня 2020 року.

Валерій Кондратюк 2015 році очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони. З 2016-го по 2019 рік був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.

Варто нагадати, що за інформацією ЗМІ, генпрокурорка Ірина Венедіктова і міністр юстиції Денис Малюська у вересні залишать посади.

До слова, суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського.