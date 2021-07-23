  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Генерал-майора запасу та вже ексдиректор Національного інституту стратегічних досліджень&nbsp;Олександр Литвиненко очолив&nbsp;Служби зовнішньої розвідки - Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки
    Генерал-майора запасу та вже ексдиректор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко очолив Служби зовнішньої розвідки
    Фото: niss.gov.ua

    Причини звільнення Валерія Кондратюка в указі президента не зазначені

    Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

    Так, Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, причини в указі не зазначені.

    «Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в указі.

    На його місце президент призначив Литвиненко, якого перед тим звільнив з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

    Президент України призначив Валерія Кондратюка главою Служби зовнішньої розвідки України 20 червня 2020 року.

    Валерій Кондратюк 2015 році очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони. З 2016-го по 2019 рік був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.

    Варто нагадати, що за інформацією ЗМІ, генпрокурорка Ірина Венедіктова і міністр юстиції Денис Малюська у вересні залишать посади.

    До слова, суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського.

    Теги: розвідка кадрові зміни Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки