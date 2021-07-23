Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки
Причини звільнення Валерія Кондратюка в указі президента не зазначені
Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.
Так, Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, причини в указі не зазначені.
«Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в указі.
На його місце президент призначив Литвиненко, якого перед тим звільнив з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Президент України призначив Валерія Кондратюка главою Служби зовнішньої розвідки України 20 червня 2020 року.
Валерій Кондратюк 2015 році очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони. З 2016-го по 2019 рік був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.
Варто нагадати, що за інформацією ЗМІ, генпрокурорка Ірина Венедіктова і міністр юстиції Денис Малюська у вересні залишать посади.
До слова, суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського.