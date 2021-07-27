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    Заступник Венедіктової Мамедов написав заяву про звільнення з прокуратури

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    Гюндуз Мамедов йде у відставку після 25 років роботи в органах прокуратури
    Фото з відкритих джерел

    Мамедов був заступником генерального прокурора з 18 жовтня 2019 року

    Заступник генеральної прокурорки Гюндуз Мамедов у вівторок, 27 липня, написав заяву про відставку.

    «Прошу звільнити мене з адміністративної посади заступника генерального прокурора та з органів прокуратури за власним бажанням», – йдеться в документі, який Мамедов оприлюднив у Twitter.

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    Мамедов був заступником генерального прокурора з 18 жовтня 2019 року, його призначив на посаду попередній генпрокурор Руслан Рябошапка.

    «Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде... Служу українському народові», прокоментував Мамедов своє рішення.

    Напередодні джерело в прокуратурі повідомило справжні причини скандальної відставки Мамедова.

    Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Це відомство було створено ще за каденції Петра Порошенка. Понад 50 слідчих збирали матеріали про злочини РФ на території України, зокрема про відкрите вторгнення під час подій в Іловайську та інші спецоперації РФ. Відділ Мамедова систематично скорочували, зменшуючи кількість слідчих. У червні ж і самого Мамедова усунули від керівництва департаментом. Згодом його позбавили доступу до державної таємниці.

    Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.

    Нагадаємо, глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень. За словами генпрокурорки, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ».

    Теги: прокуратура Генпрокурор Офіс Генерального прокурора відставка звільнення
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    Заступник Венедіктової Мамедов написав заяву про звільнення з прокуратури