Більше половини українців не погоджуються з Путіним, що ми з росіянами «один народ» – соцопитування

На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з думкою про те, що ми з росіянами – один народ, погоджуються понад 60% опитаних

41% українців підтримують нещодавню заяву президента Росії

Більшість опитаних соціологами мешканців України не погодились із нещодавньою заявою президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни – один народ. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи «Рейтинг», проведеного протягом 23-25 липня.

«Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою Президента Росії Путіна, що «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% – з цим згодні. На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим. Більше 80% виборців «Опозиційної платформи», партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ», – йдеться у повідомленні.

Також соціологи запитали українців, чи вважають вони Україну спадкоємицею Київської Русі. 75% опитаних так вважають. Росію спадкоємицею називають 8% опитаних, ще 9% — не вважають правонаступницею жодну з двох країн.

В опитуванні брали участь громадяни віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Терміни проведення: 23-25 липня 2021 року.

Раніше президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Socis, майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади.