НАБУ повідомило про підозру Альперіну



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Вадим Альперін

Махінації, які організував Альперін, завдали державі збитки у сумі понад 77,7 млн грн

Детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури особисто вручено повідомлення про підозру одеському бізнесменові Вадиму Альперіну, причетному до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Про це 28 листопада повідомляє пресслужба САП.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором вказаного корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 26 листопада було повідомлено про підозру колишньому очільнику та п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць, колишній посадовиці Державної фіскальної служби України, а також трьом представникам комерційних компаній, задіяним у реалізації корупційної схеми, у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

На сьогодні вже 11 особам повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, який було викрито в рамках розслідування махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн гривень.

Раніше Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».