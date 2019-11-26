Зеленський попросив допомогти знайти «хрещеного батька контрабандистів» Альперіна
За словами президента, контрабандист знаходиться на території України
Президент Володимир Зеленський закликав українців підключитися до затримання Вадима Альперіна, якого підозрюють у корупції на митниці. Відповідне повідомлення з'явилося на Telegram-каналі Зеленського у вівторок, 26 листопада.
«У ході спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці від правоохоронців тікав якийсь пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україну. Проте далеко він не добіг - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін ховається десь у країні. Прошу всіх підключитися і допомогти йому знайти дорогу в НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна», - сказано в повідомленні.
Тому, хто посприяє «зустрічі контрабандиста з законом», Зеленський пообіцяв «цінний подарунок». Повідомлення завершується закликом дзвонити на гарячу лінію НАБУ і номером телефону відомства.
Іще в січні 2018 року Генеральна прокуратура підготувала клопотання про арешт одесита Вадима Альперіна, який пропонував детективу НАБУ хабар у 800 000 доларів.
Потім Альперіну суд зменшив заставу в 150 разів - до 141 тисячі гривень.