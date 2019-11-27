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    НАБУ затримало «контрабандиста» Альперіна

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    Скандальний бізнесмен Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав &laquo;хрещеним батьком контрабанди&raquo; - НАБУ затримало «контрабандиста» Альперіна
    Скандальний бізнесмен Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди»

    Подробиці затримання Альперіна не повідомляються

    Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди». Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook.

    Повідомлялося, що Альперін зник у ході спецоперації з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці 26 листопада.

    «Альперін затриманий НАБУ», - повідомив Тимошенко.

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    Нагадаємо, про втечу Альперіна вчора повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook. Він зазначив, що контрабандист ховається десь в країні, оскільки кордони надійно перекриті. Також Зеленський попросив «всіх долучитися і допомогти йому знайти дорогу в НАБУ».

    Незабаром адвокат заявив, що громадянин України Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав контрабандистом і заявив, що його розшукують правоохоронці, не ховається від слідства і 27 листопада сам прийде в САП.

    Іще в січні 2018 року Генеральна прокуратура підготувала клопотання про арешт одесита Вадима Альперіна, який пропонував детективу НАБУ хабар у 800 000 доларів.

    Потім Альперіну суд зменшив заставу в 150 разів - до 141 тисячі гривень.

    митниця прокуратура контрабанда НАБУ хабар арешт адвокат САП Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
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