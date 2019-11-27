НАБУ затримало «контрабандиста» Альперіна
Подробиці затримання Альперіна не повідомляються
Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди». Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook.
Повідомлялося, що Альперін зник у ході спецоперації з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці 26 листопада.
«Альперін затриманий НАБУ», - повідомив Тимошенко.
Нагадаємо, про втечу Альперіна вчора повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook. Він зазначив, що контрабандист ховається десь в країні, оскільки кордони надійно перекриті. Також Зеленський попросив «всіх долучитися і допомогти йому знайти дорогу в НАБУ».
Незабаром адвокат заявив, що громадянин України Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав контрабандистом і заявив, що його розшукують правоохоронці, не ховається від слідства і 27 листопада сам прийде в САП.
Іще в січні 2018 року Генеральна прокуратура підготувала клопотання про арешт одесита Вадима Альперіна, який пропонував детективу НАБУ хабар у 800 000 доларів.
Потім Альперіну суд зменшив заставу в 150 разів - до 141 тисячі гривень.