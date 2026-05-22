В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року

Вдень у столиці температура коливатиметься від 28° до 30°

Сьогодні, 22 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень в Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози, в південних, більшості центральних та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°, у західних областях 18-23°.

Прогноз погоди на 22 травня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 22 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 25-30°, у Києві вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.