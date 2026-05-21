Головна Новини
search button user button menu button

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Українські бійці майстерно знищили ворожу ціль
фото: скрин з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українські воїни провели успішну операцію на тимчасово окупованій території України

Воїни Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України провели успішну операцію на тимчасово окупованій території України, уразивши штаб російських спецслужб та ліквідували дорогу техніку противника. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Глава держави повідомив, що внаслідок точного удару спецпризначенців уражено штаб співробітників Федеральної служби безпеки РФ, а також повністю знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

«Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С1» на нашій тимчасово окупованій території», – написав президент.

«Панцир-С1» – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Він призначений для ближньої протиповітряної оборони цивільних та військових об'єктів від літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників. 

Зеленський зауважив, що завдяки лише одній цій точковій операції втрати російських загарбників склали близько сотні окупантів ліквідованими та пораненими.

«Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати», – написав президент.

Президент також зазначив, що українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати й надалі.

«Главком» писав, що уночі 21 травня безпілотники атакували Сизрань у Самарській області. Під удар потрапив нафтопереробний завод.

Раніше «Главком» зазначав, що Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику.

Нагадаємо, російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. 

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Україна ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua