Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)

Українські воїни провели успішну операцію на тимчасово окупованій території України

Воїни Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України провели успішну операцію на тимчасово окупованій території України, уразивши штаб російських спецслужб та ліквідували дорогу техніку противника. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Глава держави повідомив, що внаслідок точного удару спецпризначенців уражено штаб співробітників Федеральної служби безпеки РФ, а також повністю знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

«Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С1» на нашій тимчасово окупованій території», – написав президент.

«Панцир-С1» – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Він призначений для ближньої протиповітряної оборони цивільних та військових об'єктів від літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників.

Зеленський зауважив, що завдяки лише одній цій точковій операції втрати російських загарбників склали близько сотні окупантів ліквідованими та пораненими.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 21, 2026

«Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати», – написав президент.

Президент також зазначив, що українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати й надалі.

«Главком» писав, що уночі 21 травня безпілотники атакували Сизрань у Самарській області. Під удар потрапив нафтопереробний завод.

Раніше «Главком» зазначав, що Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику.

Нагадаємо, російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем.