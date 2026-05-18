Прогноз погоди на тиждень 18 – 24 травня 2026 року

Після дощового початку тижня з грозами у більшості регіонів поступово припиняться опади, а погоду стабілізує антициклон

Цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

18 травня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +19°..+23°. Короткочасний дощ, гроза.

на півдні: Температура вночі +11°..+13°, вдень +20°..+22°. Короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +11°..+13°, вдень +20°..+22°. Короткочасний дощ, гроза. на заході: Температура вночі +7°..+13°, вдень +17°..+22°. Короткочасний дощ, гроза, на Тернопільщині та Хмельниччині – мінлива хмарність без опадів.

на сході: Температура вночі +11°..+15°, вдень +20°..+25°. Мінлива хмарність, на Донеччині – короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +11°..+15°, вдень +20°..+25°. Мінлива хмарність, на Донеччині – короткочасний дощ, гроза. у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+22°. Короткочасний дощ, гроза.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +20°..+22°. Короткочасний дощ, гроза.

19 травня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +11°..+13°, вдень +25°..+27°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +11°..+13°, вдень +22°..+25°. Короткочасний дощ, гроза, у Криму та Миколаєві – мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі +11°..+13°, вдень +22°..+25°. Короткочасний дощ, гроза, у Криму та Миколаєві – мінлива хмарність, без опадів. на заході: Температура вночі +7°..+11°, вдень +19°..+22°. Сильний дощ/злива, гроза, на Волині та Рівненщині – хмарно з проясненнями, без опадів.

на сході: Температура вночі +13°..+17°, вдень +25°..+28°. Сонячно, малохмарно.

Температура вночі +13°..+17°, вдень +25°..+28°. Сонячно, малохмарно. у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+26°. Короткочасний дощ, гроза, на Полтавщині – мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +12°..+14°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями.

20 травня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +13°..+15°, вдень +24°..+26°. Короткочасний дощ, гроза.

на півдні: Температура вночі +13°..+15°, вдень +22°..+26°. Короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +13°..+15°, вдень +22°..+26°. Короткочасний дощ, гроза. на заході: Температура вночі +7°..+11°, вдень +20°..+24°. Короткочасний дощ, гроза, на Волині та Рівненщині – мінлива хмарність, без опадів.

на сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність, без опадів. у центрі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +22°..+26°. Короткочасний дощ, гроза, на Черкащині – мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +12°..+14°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.

21 травня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +13°..+15°, вдень +25°..+27°. Помірний дощ.

на півдні: Температура вночі +15°..+17°, вдень +21°..+26°. Хмарно з проясненнями, на Одещині та Миколаївщині – короткочасний дощ.

Температура вночі +15°..+17°, вдень +21°..+26°. Хмарно з проясненнями, на Одещині та Миколаївщині – короткочасний дощ. на заході: Температура вночі +11°..+13°, вдень +20°..+23°. Помірний дощ, на Закарпатті та Львівщині – хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +15°..+17°, вдень +24°..+29°. Мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі +15°..+17°, вдень +24°..+29°. Мінлива хмарність, без опадів. у центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Короткочасний дощ, на Полтавщині – мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +25°..+27°. Хмарно з проясненнями, помірний дощ.

22 травня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +15°..+17°, вдень +26°..+29°. Мінлива хмарність, на Житомирщині – короткочасний дощ, гроза.

на півдні: Температура вночі +15°..+18°, вдень +21°..+26°. Короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +15°..+18°, вдень +21°..+26°. Короткочасний дощ, гроза. на заході: Температура вночі +13°..+15°, вдень +21°..+25°. Мінлива хмарність, на Закарпатті та Львівщині – хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +26°..+30°. Мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі +16°..+18°, вдень +26°..+30°. Мінлива хмарність, без опадів. у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +22°..+26°. Короткочасний дощ, гроза, на Полтавщині – мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +26°..+28°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.

23 травня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +14°..+16°, вдень +21°..+25°. Хмарно з проясненнями, на Сумщині – короткочасний дощ, гроза.

на півдні: Температура вночі +15°..+19°, вдень +23°..+27°. Короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +15°..+19°, вдень +23°..+27°. Короткочасний дощ, гроза. на заході: Температура вночі +13°..+15°, вдень +19°..+24°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

на сході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +25°..+28°. Короткочасний дощ, гроза, на Харківщині – хмарно з проясненнями.

Температура вночі +16°..+18°, вдень +25°..+28°. Короткочасний дощ, гроза, на Харківщині – хмарно з проясненнями. у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +20°..+24°. Хмарно з проясненнями, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині – короткочасний дощ, гроза.

у Києві: Температура вночі +13°..+15°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями.

24 травня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Сонячно.

Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Сонячно. на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. у центрі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, в Україні хмарно з проясненнями, у північних областях дощі з грозами.