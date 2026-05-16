Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій

Виставка «Коштовний спадок Козацької України» у Скарбниці Нацмузею історії через барокове золотарство відкриває менш відомий бік Гетьманщини

Столична культурна афіша на 18-24 травня дивує контрастами: від довгоочікуваного відкриття постійної виставки робіт легендарного українського художника Івана Марчука в «Шоколадному будинку» до масштабних концертів Ніно Катамадзе, Shumei, MamaRika та зіркових театральних вечорів за участі Ольги Сумської й Ади Роговцевої.

Музеї

«Коштовний спадок Козацької України»

У цій експозиції представлені 27 оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть, коли на теренах лівобережної України постала козацька держава – Гетьманщина. Ці предмети – дарунки православним храмам від представників різних соціальних верств – від гетьманів до простих козаків.

Кожен експонат виставки – унікальний художній витвір, що дозволить глибше осягнути феномен українського бароко і краще зрозуміти соціальний та адміністративний устрій Гетьманщини.

Коли: До 1 січня 2028 року (вт-нд – з 10:00 до 17:45).

Місце проведення: Скарбниця Національного музею історії України, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 12 (територія Києво-Печерської лаври).

«Ілля Рєпін. Реаліст і мрійник»

Ілля Рєпін – класик реалізму, що зробив значний внесок у формування мистецького канону. Один із ключових гравців на імперській культурній сцені, художник, водночас, відіграв помітну роль у конструюванні українського козацького міфу та в українській культурі загалом. Його ідентичність була результатом інтелектуальної праці – глибокого занурення в національну історію та діалогу з українською елітою, зокрема, з Дмитром Яворницьким, Василем Тарновським, Миколою Костомаровим. У складних координатах кінця ХІХ століття, у часи тотальної несвободи та антиукраїнських законів, Рєпін візуалізував ідеї, що й сьогодні слугують символом вітальної сили українців та національного спротиву.

Зберігаючи найбільшу в Україні колекцію робіт Рєпіна, Національний музей «Київська картинна галерея» представить широку панораму його творчості. Серед представлених в експозиції полотен − драматична «Голгофа», експресивний «Миколай Мирлікійський…», а також психологічний «Поприщин», створений за сюжетом повісті Миколи Гоголя. Українську тему увиразнюють подорожні начерки батьківщиною 1880 року: хата, постаті селян, зарисовки козацької атрибутики. Портрет Кобзаря з колекції Національного музею Тараса Шевченка та посмертний портрет історика Миколи Костомарова оприявнюють глибокий зв’язок і повагу митця до видатних постатей національної культури.

Сьогодні, у часи російської агресії, полотна Рєпіна набули нового звучання. Його «Запорожці…» стали символом народного опору: сучасні захисники впізнають себе в героях майстра, реконструюючи знамениті образи у світлинах.

Коли: до 30 вересня 2026 року.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

«Іван Марчук. Музейні колекції»

В історичній будівлі у середмісті Києва відкривається постійна виставка творів видатного українського художника Івана Марчука. Вона розміщена в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок».

Проєкт «Іван Марчук. Музейні колекції» об’єднав роботи з фондів одинадцяти музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Виставка охоплює творчий шлях художника від кінця 1960-х років до сьогодення, з особливим акцентом на 1980–2000-х – періоді, який вважають «золотими роками» митця.

Центральним елементом експозиції стала «Шевченкіана» – унікальний тематичний цикл у творчості Марчука, всі роботи якого зберігаються в музейних колекціях. Саме за нього художник був відзначений званням лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1997).

Серед ключових експонатів виставки – портрет Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму «Осяяння» режисера Володимира Денисенка.

Окрему увагу приділили українським пейзажам, виконаним у фірмовій техніці пльонтанізму, яка стала візитівкою художника. Спеціально для цієї виставки Іван Марчук передав три нові абстрактні роботи, створені у Відні у 2024 році.

Коли: з 12 травня, 11:00–18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: вул. Шовковична, 17/2, вхід із вул. Пилипа Орлика, 4 (ст. м. «Арсенальна»).

«Чорнобиль. Об'єкт укриття»

У Національному центрі «Український Дім» триває виставковий проєкт «Чорнобиль. Обʼєкт укриття», що переосмислює та олюднює міф Чорнобиля як нашарування ландшафтів: культурного і природного, втраченого і віднайденого, наукового і магічного, катастрофи та прихистку.

Героїчний подвиг ліквідаторів, сотні тисяч переселених зі своїх рідних домівок, радіоактивне забруднення — усе це залишається живою частиною нашої культурної пам'яті. Однак протягом останніх сорока років Чорнобиль жив своїм життям: сюди поверталися самосели, тут робили нові відкриття науковці, покинуті домівки та кладовища регулярно оживали під час візитів евакуйованих, а ліси сповнювалися дикими тваринами.

Незважаючи на те, що Зона відчуження часто уявляється моторошним місцем, де життя зникло, в експозиції виставки чорнобильський ландшафт постає не як мовчазний свідок трагедії, а майже як містична сила, що притягує людей попри небезпеку. Для декого Чорнобиль – це минуле, яке неможливо забути, для інших — поле дослідження, що триває десятиріччями.

Через документальні свідчення виставка проведе глядачів шляхом від самої аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків до влучання російського дрона в новий безпечний конфайнмент у лютому 2025 року, продемонструє збережену спадщину чорнобильського Полісся, висвітлить єврейську історію Чорнобильщини, представить підготовчі матеріали Івана Литовченка до мозаїк у Припʼяті та ескізи Юлія Сінькевича до памʼятника «Прометей», що став символом міста.

Коли: до 7 червня (вт-нд – з 11:00 до 19:00).

Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2.

Театри

«Жізель»

«Жізель» з'являється в епоху романтичного балету і стає одним з найвищих його досягнень. В основу сюжету покладено старовинну легенду про віл – дівчат, які загинули до весілля від нещасливого кохання. Після смерті вони перетворюються на чарівних істот і, бажаючи помститися за своє загублене життя, до смерті «затанцьовують» чоловіків, які зустрічаються їм уночі.

Коли: 18 травня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Озерний вітер»

У Києві 19 травня на «Сцені 6» відбудеться показ вистави «Озерний вітер», створеної за однойменною повістю Юрка Покальчука. Це постановка луцького незалежного театру «Гармидер» у межах великого проєкту, присвяченого автору.

«Озерний вітер» – перша сценічна постановка повісті Покальчука, опублікованої у 1990 році. В основі сюжету – історія Волина, юнака, який після зустрічі з Царівною О стає озерним княжичем і опиняється між двома світами – людським і міфологічним. Порушення встановленого порядку стається тоді, коли герой закохується в дівчину зі світу людей.

Атмосферу волинського фентезі створюють на різних рівнях – від адаптації тексту Покальчука – і до звучання рідкісних музичних інструментів у обробці саунддизайнерки. У виставі використовують маски майстрині Зірки Савки, створені на основі образів поліської міфології: русалок, Перелесника, Змієлюда, Рода та Рожаниці. Вони не лише формують візуальний образ, а й впливають на пластику акторів і сценічну дію.

На сцені: Артур Березовський, Юлія Варченко, Соломія Войтович, Юрій Ляшук, Дарина Громик, Вадим Хаїнський, Єва Сардачук-Король, Анастасія Сергійчук, Яна Пех, Тарас Манькут.

Коли: 19 травня, 19.00

Місце провеження: «Сцена 6», Довженко-Центр, вул. Васильківська, 1.

«Сімейна вечеря»

У той тихий прекрасний вечір ніщо не віщувало бурі. Дружина збиралася їхати, щоб провідати улюблену матусю, чоловік тихенько радів у передчутті швидкої зустрічі з коханкою. Але лунає телефонний дзвінок і ... Одне слово неправди – це маленька брехня, кілька фраз – великий обман, а підміна понять – це вже, вибачте, захоплююча гра. Як сказала одна з героїнь вистави: «Це гра під назвою «Дружна родина». В неї зазвичай грають після вечері. Всі ніби родичі одних, і в той же час заводять романи з іншими. І потрібно вгадати, хто чий родич, а хто – коханець. І чим більше в тебе коханців, тим більше в тебе очок».

Люди, які грають в ігри, завжди спочатку думають, що контролюють ситуацію, але з часом гра починає слідувати своїм правилам. Особливо, якщо самим гравцям є що приховувати один від одного ..

Коли: 19 травня, 18:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Прем’єра вистави «Щасливе щастя»

«Щасливе щастя» – вистава за мотивами п’єси «Украдене щастя» Івана Франка. Гравець обирає подивитися на події «Украденого щастя» очима Анни, яка проживає історію кохання, зради й вибору. Реальність підкоряється дивним правилам – події повторюються, а люди ніби діють за сценарієм. Анна переходить між «рівнями», взаємодіє з персонажами та відкриває нові фрагменти історії, але що далі – то більше система дає збій. І стає незрозуміло: це життя чи гра і чи можливо тут виграти?

Коли: 21 травня, 18:00..

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103

Вистава «Основний інстинкт»

«Основний інстинкт» – вистава, що збирає повні зали глядачів, справжній майстер-клас з театрального мистецтва.

Невиправний ловелас, просочений тестостероном, запахом віскі та адреналіном швидкостей, опиниться в місці, якого немає на жодній карті світу, в готелі без назви, двері якого відчиняються лише обраним...А ім'я господині вимовляють пошепки...Подивися в її очі і ти побачиш манливу безодню, вкриту найзабороненішими бажаннями та таємницями... Чи зможе той, хто все життя розбивав жіночі серця, зберегти своє власне?

Зірковий склад акторів:

Тарас Цимбалюк – актор серіалів: «Спіймати Кайдаша», «Чорний Ворон», «Кріпосна».

Володимир Горянський – Народний артист України.

Ольга Сумська – Народна артистка України.

Наталка Денисенко – акторка серіалів: «Кріпосна», «Папаньки», «Дівчата».

Валерія Кудрявець – Skyller.

Тимур Асланов – актор фільму «Черкаси» та інші.

Коли: 23 травня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1

Концерти

Samschuk у Feels Garden

Співак Samschuk – один із нових лідерів українських стрімінгів. Його треки «Мадам», «Таку, як ти», «Коси», а також дуети «Про осінь» (з Domiy) та «Сумна романтика» (з Averin) активно ротуються на радіо.

Тепер артист готує сольний концерт, де вперше наживо презентує свої абсолютно нові пісні. Організатори обіцяють затишний вечір у колі прихильників та виключно живе звучання улюблених хітів.

Коли: 22 травня, 20:00.

Мысце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Юля Юріна за участі ансамблю «Ґвара»

Свій день народження співачка Юля Юріна вирішила відсвяткувати гучним фольк-концертом. Цього вечора на сцені буде лише чиста українська автентика. Співачка представить програму «Витоки», яка проведе слухачів від традиційних обрядових пісень до сучасного етно-звучання.

Разом із Юріною на сцену вийдуть ансамблі «Ґвара» та «Краля». Організатори обіцяють потужне багатоголосся, живі струнні та народні інструменти, а також прем'єру абсолютно нових треків.

Гостей закликають підтримати атмосферу та прийти в одязі з елементами етніки або традиційного українського стилю.

Коли: 22 травня, 19:00.

Місце проведення: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А.

MamaRika

Концерт співачки мав відбутися 16 травня, але його перенесли на тиждень уперед з поваги до пам’яті загиблих у столиці 14 травня. Попри те, що офіційний День жалоби припав на 15 травня, команда артистки вирішила, що атмосфера єдності та підтримки зараз важливіша за графіки. Тож MamaRika чекає на своїх слухачів у п'ятницю, 22 травня. Усі придбані раніше квитки залишаються дійсними.

Концерти MamaRika – це завжди потужна музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле, даруючи відчуття сили та натхнення. Це простір, де пісні стають справжнім зціленням для душі.

Коли: 22 травня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Маша Єфросиніна: «Я (не) бачу орієнтир»

Маша Єфросиніна запрошує на свою традиційну жіночу зустріч. Ми навчилися виживати, але чому так важко дати собі дозвіл просто жити та відчувати щастя? Як залишити все зайве: чужі очікування, страх бути «не на часі» та тривогу бути «недостатньою».

Єфросиніна вперше вийде на велику сцену столиці з особистою історією про те, як не втратити себе в жорстокі часи порівнянь, вимог та виснаження. Під час зустрічі глядачі матимуть можливість поставити запитання Марії про те, що болить, що надихає і що важливо саме для них.

Це буде вечір у колі жінок, де не треба пояснювати, чому тобі складно, чому ти втомлена або чому ти досі дозволяєш собі мріяти.

Під час зустрічі проходитиме великий благодійний збір, а прибуток від квитків буде передано медичній службі Ульф, окремого 108 батальйону «Вовки Да Вінчі».

Коли: 23 травня, 17:00.

Місце проведення: Pochayna Event Hall, пр-т Степана Бандери, 23.

Ітс май лайф – хіти 80-х, 90-х та 2000-х

Ітс май лайф у Feels Garden – це буде вечір, який ви не захочете пропускати. Кожен культовий хіт 80-х, 90-х та 00-х, яскраве світло та драйвові рухи балету перенесуть вас у часи, коли танцювали до самого світанку, змушуючи забути про будь-які зайві думки. Це ідеальний привід зібрати своїх близьких, згадати улюблені мотиви та відчути справжню свободу на повну.

Коли: 23 травня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт Ніно Катамадзе

23 травня 2026 року столичний Жовтневий палац чекає гостей на виступ грузинської суперзірки Ніно Катамадзе. У свої музичні полотна Ніно органічно вбудовує національні мотиви, які цікаво обігруються та успішно переплітаються із естрадним джазом.

Широку популярність у країні, а потім за її межами, творчість Катамадзе здобула наприкінці 90-х, коли вона заспівала із чудовими музикантами Insight. Співає Ніно в основному рідною для неї грузинською мовою і лише зрідка англійською, що зовсім не заважає будь-якій публіці цінувати та захоплюватися її творчістю. Оскільки головною мовою та таємною зброєю виконавиці є саме музика, яку співачка щиро кохає.

Коли: 23 травня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Shumei з концертом просто неба

Музика співака Shumei розповідає про той стан, коли слова вже не потрібні або їх просто неможливо підібрати. Про емоції, що живуть всередині довше, ніж триває сама мить. Про почуття, які складно пояснити, але легко впізнати у кожній пісні. Зануртесь в особливу атмосферу, де кожен знаходить щось своє, і у музику, яка відгукується десь дуже глибоко.

Пісні Shumei:«Тривога», «Вона була така», «Мальви», «Пробач», «Біля тополі».

Коли: 24 травня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А

Стендапи

Живий вечір комедії

Організатори обіцяють глядачам вечір, який точно не повториться двічі. Головною фішкою заходу стане жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А головним хедлайнером сцени виступить резидент «Левів на джипі» Роман Щербан, відомий своїм влучним, чесним та впізнаваним гумором.

Кожен із коміків підготував абсолютно новий стендап-матеріал – свіжий, сильний і той, який столична публіка ще не чула.

Коли: 21 травня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Шоу «Сімейна терапія»

«Сімейна терапія» – це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель – це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок. «Сімейна терапія» – це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен.

Коміки:

Вова Маслов @maslowwladimir

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha

Наталія Скорик @natali.skoryk.

Коли: 23 травня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.