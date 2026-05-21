Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії

Лариса Голуб
Українські дрони вражають ціли у глибокому тилу ворога
фото: 14 бригада оперативного призначення ім. Івана Богуна Нацгвардії України «Червона Калина»
Варшава висунула вимогу Києву через українські дрони

Україна повинна демонструвати максимальну точність при застосуванні безпілотників для атак по російській території та не допускати зальотів дронів у повітряний простір сусідніх європейських держав. З такою заявою, як повідомляє Reuters, виступив віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції в Естонії, інформує «Главком».

Польська сторона наполягає, що Київ має діяти значно обережніше, аби мінімізувати ризики гібридних маневрів та провокацій з боку Кремля.

«Україна повинна бути дуже точною при використанні дронів, щоб уникнути втручання Росії в їхні маршрути польоту. Україна, звичайно, має бути тут більш обережною, щоб не давати приводу для російських провокацій», – наголосив Косіняк-Камиш.

Очільник оборонного відомства Польщі також окремо підкреслив недоторканність кордонів союзників по НАТО, зазначивши, що території країн Балтії «не повинні порушуватися, вони не повинні піддаватися загрозі».

Зауважимо, міністр оборони Литви – країни, чий повітряний простір дрони порушували безпосередньо, – закликав європейські країни адаптуватися до інцидентів із дронами. Заява очільника відомства прозвучала на тлі безпрецедентного зростання кількості повітряних інцидентів у Балтійському регіоні за останні три тижні, а також масштабної тривоги, що паралізувала литовську столицю.

«Главком» писав, що Російська Федерація навмисно перенаправляє українські безпілотники у повітряний простір країн Балтії. Паралельно з цим Кремль веде активну наклепницьку кампанію проти Литви, Латвії та Естонії. 

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту протесту після падіння безпілотників. За даними відомства, кілька дронів увійшли до повітряного простору Латвії з території Росії та були зафіксовані у муніципалітетах Резекне, Балві та Лудза.

Раніше міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала абсолютною брехнею заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по російській території з латвійської території. Вона наголосила, що Москва веде чергову цілеспрямовану кампанію з дезінформації.

