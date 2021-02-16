Рада відновила конкурси на державні посади

Із квітня 2020 року вакантні посади могли заповнюватися за контрактом, укладеним на час дії карантину

Конкурси на державні посади торік були припинені через карантин

Верховна Рада відновила проведення конкурсів на посади державної служби, прийнявши у другому читанні та в цілому законопроєкт №4531.

«За» проголосували 289 нардепів, «проти» - 12, «утрималися» - 53.

Конкурси на держпосади були зупинені у квітні 2020 року через пандемію та карантинні обмеження в країні. Вакантні посади могли заповнюватися за контрактом, укладеним на час дії карантину.

За прийнятим Радою законом, конкурси на посади, зайняті працівниками за контрактом на час карантину, повинні бути оголошені протягом шести місяців із дня набрання чинності закону.

Контракти, укладені на час карантину, будуть діяти до призначення переможців конкурсів.

Також законопроєкт передбачає, що кандидатуру міністра можна вносити до Верховної Ради не більше трьох разів протягом року.

У грудні 2020 року також стало відомо, що в Україні не створять резерв державних службовців. Верховна Рада провалила доопрацьований законопроєкт №3491. Закон зокрема передбачав, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, вноситимуть в електронну базу. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично запрошуватимуть до участі в конкурсах на інші посади, що відповідають їх досвіду й рівню освіти.

Крім того, у грудні 2020 року Верховна Рада зняла вікові обмеження для державних службовців. Відповідно до закону №4096, держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.