Уряд визначив, як проводитимуться конкурси на держслужбу

Конкурси на держслужбу оголошуватимуться щотижня з 17 березня

Сьогодні, 10 березня, Кабінет міністрів ухвали Протокольне рішення здійснювати оголошення конкурсів на держслужбу щотижня за таким орієнтовним підходом: чотири конкурси (на посади, що зайняті на підставі контрактів) і один «звичайний» конкурс (на інші вакантні посади), починаючи з 17 березня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Як відомо, з 6 березня 2021 року набрав чинності закон України від 23 лютого 2021 року №1285-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби».

Відповідно до цього закону конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання ним чинності укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, оголошуються протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом відповідно до черговості укладення контрактів про проходження державної служби на відповідні посади.

Загальна кількість укладених контрактів на посади державної служби категорії «А», на які має бути оголошено конкурс, становить 91, з них щодо 74 суб’єктом призначення є Кабінет міністрів України, а стосовно 17 – інші суб’єкти призначення.

Водночас, крім оголошення вищезазначених конкурсів є потреба в оголошенні «звичайних» конкурсів на посади вищого корпусу, що залишаються вакантними та не заповнювалися шляхом добору на час карантину.

Національним агентством України з питань державної служби підготовлено проект почергового проведення конкурсів з розрахунку на шість місяців (з 17 березня по 25 серпня 2021 року), організації проведення усіх етапів конкурсного відбору та ефективної роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Таким чином урядом буде забезпечено оголошення 115 конкурсів та призначення осіб на відповідні посади за їх результатами.

Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила закон, який передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.

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