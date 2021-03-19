Податківці розповіли про відповідальність ФОПів за заниження суми чистого доходу

Підприємцям загрожує штраф та пеня

Державна податкова служба розповіла, яка передбачена відповідальність у разі, якщо при проведенні документальної перевірки підприємницької діяльності ФОП було встановлено заниження суми чистого доходу, що призвело до заниження податкових зобов'язань з ПДФО.

Про це пише biz.ligazakon.

Так, відповідно до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу вчинення платником податків діянь, що зумовили визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2 (крім випадків зменшення суми ПДФО, задекларованої до повернення з бюджету у зв'язку із використанням права на податкову знижку) п. 54.3 ст. 54 ПКУ, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 10% суми визначеного податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи.

За такі діяння вчинені умисно – штраф в розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи. За повторне умисне порушення протягом 1095 календарних днів, – штраф в розмірі 50% суми.

Діяння вважаються вчиненими умисно, якщо існують доведені контролюючим органом обставини, які свідчать, що платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених ПКУ та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 109.1 ст. 109 ПКУ).

При нарахуванні контролюючим органом за результатами перевірки податкового зобов'язання у разі виявлення його заниження – на суму такого заниження, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків цього зобов'язання, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) нараховується пеня.

Нараховується пеня за кожний календарний день заниження податкового зобов'язання, включаючи день настання строку погашення податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом, з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.