Хто тиснув на суддів, які визнали націоналізацію Приватбанку незаконною? Вища рада правосуддя вимагає розкрити деталі розслідування



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Трійка суддів Окружного адмінсуду Києва підозрює у тиску експрезидента Порошенка, голову НБУ Смолія і міністра юстиції Петренка

Вища рада правосуддя просить генеральну прокуратуру розкрити інформацію про розслідування злочинів щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва, які 18 квітня 2019 року винесли рішення у справі націоналізації Приватбанку.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення ВРП від 1 серпня.

«З метою забезпечення незалежності та авторитету суддів Вища рада правосуддя звертається до генеральної прокуратури щодо надання інформації про розкриття і розслідування злочинів, вчинених стосовно суддів Окружного адміністративного суду Києва Ігоря Качура, Володимира Келеберди і Віталія Амельохіна», - сказано у заяві.

Голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха, який був доповідачем з цього питання, поінформував: генпрокуратура у листі від 20 травня повідомила ВРП, що за результатами розгляду заяв суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберди і Віталія Амельохіна щодо втручання в їхню діяльність окремих вищих посадових осіб держави, внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376 КК України (втручання в діяльність судових органів). Досудове розслідування ГПУ доручила здійснювати Державному бюро розслідувань.

У свою чергу ДБР сповістило Вищу раду правосуддя, що за заявами суддів Окружного адмінсуду Києва у справі Приватбанку були внесені відомості до ЄРДР по чотирьом кримінальним провадженням, які потім об’єднали в одне кримінальне провадження.

Як повідомляв «Главком», у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку».

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва у складі суддів Качура, Келеберди і Амельохіна, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Того ж дня президент України Петро Порошенко зібрав нараду Раду національної безпеки і оборони щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Глава держави запропонував схвалити ряд доручень. Зокрема, Нацбанк має забезпечити безперебійну роботу всіх філіалів ПриватБанку та не допустити збої у функціонуванні цієї установи. Мінфін має проаналізувати ризики і загрози у зв'язку з таким рішенням суду та прорахувати можливі збитки державі.

Окрім того, Порошенко пропонував прискорити кваліфікаційне оцінювання суддів, в тому числі в частині доброчесності, в Окружному адмінсуді Києва.

СБУ та Генпрокуратура мали оцінити наявність підстави для порушення кримінальної справи «за неправомірне рішення суддів», А МЗС - своєчасно проінформувати міжнародних партнерів про ситуацію.

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24-25 квітня судді Окружного адміністративного суду Києва звернулися до Вищої ради правосуддя (з проханням вжити реальних заходів з метою забезпечення захисту від свавільних і протиправних дій уже експрезидента, голови НБУ і міністра юстиції); Державного бюро розслідувань із заявами про вчинення злочину тодішнім президентом Петром Порошенком, головою Нацбанку Яковом Смолієм і міністром юстиції Павлом Петренком; Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо неприпустимості проведення оцінювання суддів Окружного адмінсуду Києва за вказівкою президента; Верховної Ради з питанням про ініціювання процедури імпічменту президента України.