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    І заробити, і покупатися. Як розважаються бурштинокопачі на Рівненщині (відео)

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    У таку спеку гріх не скупатися. Скріншот із відео - І заробити, і покупатися. Як розважаються бурштинокопачі на Рівненщині (відео)
    У таку спеку гріх не скупатися. Скріншот із відео

    Старателі поєднують роботу і відпочинок: купаються у власноруч викопаних ямах

    На Рівненщині бурштинокопачі використовують калабані, щоб скупатися.

    Відео опублікували у спільноті «Твоє Рівне» в Instagram.

    На відео видно, як чоловіки кидають одне одного у брудну воду, стрибають і купаються там.

    «У бурштинщиків свої розваги», – зазначив автор відео.

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    Публикация от Твоє Рівне Rivne Типове Рівне (@tvoe_rivne)

    Нагадаємо, раніше у Рівненській області зросла вартість перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах.

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    Теги: відпочинок Рівне Instagram
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    І заробити, і покупатися. Як розважаються бурштинокопачі на Рівненщині (відео)