І заробити, і покупатися. Як розважаються бурштинокопачі на Рівненщині (відео)
У таку спеку гріх не скупатися. Скріншот із відео
Старателі поєднують роботу і відпочинок: купаються у власноруч викопаних ямах
На Рівненщині бурштинокопачі використовують калабані, щоб скупатися.
Відео опублікували у спільноті «Твоє Рівне» в Instagram.
На відео видно, як чоловіки кидають одне одного у брудну воду, стрибають і купаються там.
«У бурштинщиків свої розваги», – зазначив автор відео.
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Нагадаємо, раніше у Рівненській області зросла вартість перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах.
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