І заробити, і покупатися. Як розважаються бурштинокопачі на Рівненщині (відео)

У таку спеку гріх не скупатися. Скріншот із відео

Старателі поєднують роботу і відпочинок: купаються у власноруч викопаних ямах

На Рівненщині бурштинокопачі використовують калабані, щоб скупатися.

Відео опублікували у спільноті «Твоє Рівне» в Instagram.

На відео видно, як чоловіки кидають одне одного у брудну воду, стрибають і купаються там.

«У бурштинщиків свої розваги», – зазначив автор відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Твоє Рівне Rivne Типове Рівне (@tvoe_rivne)

Нагадаємо, раніше у Рівненській області зросла вартість перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах.

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