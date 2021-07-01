На Рівненщині подорожчав проїзд у маршрутках

1 липня 2021 року у зв'язку зі значним подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, запчастин, автошин та інших витратних матеріалів, відбулося підвищення тарифів

Як зазначають перевізники, здорожчання викликане їхніми збитками

Відсьогодні у Рівненській області зросла вартість перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах, розповідає місцевий телеканал ITV.

Відповідне повідомлення вивісили у транспортних засобах:

«Шановні пасажири з 1 липня 2021 року у зв'язку зі значним подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, запчастин, автошин та інших витратних матеріалів, відбудеться підвищення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах».

Зокрема, відповідне оголошення журналісти зафіксували у маршрутці Рівне — Здолбунів. Тут вартість маршруту зросла від 18 до 23 гривень. А от у маршрутці Рівне — Острог вартість перевезення підняли на 10 гривень, було 45 стало 55.

Як зазначають самі перевізники, здорожчання викликане тими збитками, які вони несуть.

Заступник голови ОДА Ігор Тимошенко зазначає, що востаннє вартість проїзду на внутрішньообласних, приміських і міжміських маршрутах підвищували ще у 2018 році.

Втім, про покращення транспортного засобу мова поки не йде.

«Питання не стоїть сьогодні про кращі умови абсолютно. Ми до цього ще не дійшли. Ми дійшли до того, що у нас дуже багато маршрутів взагалі залишились або повністю без обслуговування, або кількість рейсів на цих маршрутах суттєво зменшилась. Перевізники не хочуть їздити по тим маршрутам, які довгий час є збитковими», – каже президент громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук.

Нагадаємо, у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Коли водій мікроавтобуса помітив вогонь, він випустив пасажирів і сам вистрибнув з кабіни.

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