І знову шикарний відпочинок. Главу Офісу президента застукали в Італії



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Фото з готелю опублікувала в Instagram дівчина Богдана - Анастасія Сличная

Журналісти розповіли про розкішний відпочинок Богдана на озері Гарда

Глава Офісу Зеленського Андрій Богдан потрапив у новий скандал. Спочатку ЗМІ повідомляли, що у нього стався конфлікт з главою СБУ Іваном Бакановим. І справ нібито дійшла до бійки та вибитого зуба, через що Богдан з четверга не з'являється на роботі. На Банковій цю інформацію заперечили.

У свою чергу журналісти з’ясували, що Богдан дійсно з минулого четверга не був на роботі. За даними «Страни» саме у четвер, 31 жовтня, Богдан вирушив на відпочинок до Італії. ЗМІ дізналися в якому готелі він зупинився.

Отже, голова Офісу президента 31 жовтня прибув у містечко Гардоне-Рів'єра, що знаходиться в регіоні Ломбардія на озері Гарда, що на півночі країни.

Готель «Фазано» в Ломбардії прихистив на ці вихідні Андрія Богдана з подругою

Керівник Офісу Зеленського обрав для відпочинку 5-зірковий готель Grand Hotel Fasano на узбережжі озера.

Три ночі в готелі на двох дорослих коштують 20 000 гривень, якщо купувати стандартний номер. За такий же номер, але з видом на озеро доведеться доплатити ще 8 тисяч. У двох варіантах у ціну включений сніданок.

Правда, глава Офісу президента міг дозволити собі і більш розкішний відпочинок. Номери класу «делюкс» в цьому готелі коштують понад 40 тисяч за ті ж три ночі (послуга називається Relax weekend).

Також в готелі є «шикарний спа», як пишуть у відгуках гості.

Фото з цього готелю також 3 листопада опублікувала в Instagram дівчина Богдана - Анастасія Сличная.

В Україну Андрій Богдан повернувся, за інформацією ЗМІ, в неділю ввечері.

Нагадаємо, на початку жовтня керівник Офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».

Як повідомлялося раніше, голова Офісу президента Богдан разом зі своїм другом Вавришем були зафіксовані на французькому курорті Сен-Тропе, де відбувалося весілля «смотрящого за Міністерством юстиції» Довбенка.