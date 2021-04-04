Ієромонах, який перейшов до ПЦУ: УПЦ МП – це зібрання єпархій РПЦ в Україні

«Потрібно спочатку самоідентифікуватися, хто ви: українці чи представники РПЦ в Україні?», – Інокентій Підтоптаний

Церква Московського патріархату в судах намагається відстояти назву «Українська православна церква». Але ж така сама назва в Помісної церкви. Із погляду канонічного права УПЦ МП – це просто зібрання єпархій РПЦ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний, який нещодавно перейшов Помісної церкви та якому недавно заборонила служити Московська церква.

Інокентій Підтоптаний розповів, яким бачить мирне вирішення цього конфлікту: «Рішення потрібно шукати насамперед у канонічному праві. А з погляду канонічного права УПЦ МП – це просто зібрання єпархій РПЦ в Україні. Як вирішити? Потрібно спочатку самоідентифікуватися, хто ми, хто ви, українці чи представники РПЦ в Україні? І якщо буде переіменування, то вже під час цього переіменування вирішувати: або ти залишаєшся справді Українською церквою, або переіменовуєшся в РПЦ в Україні».

Ієромонах прокоментував слова речника Церкви Московського патріархату Миколи Данилевича про те, що відстоювати свою назву можуть вийти на вулиці два мільйони людей.

«Те, що вивести людей можна, то це ймовірно. Але чи матиме це якийсь результат – це вже інше питання», – сказав він.

Нагадаємо, церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року. Такий висновок можна зробити із заяви глави Юридичного відділу церкви Московського патріархату в Україні, протоієрея Олександра Бахова.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. В УПЦ назвали закон антиконституційним і політичним, підкресливши, що «Українська православна церква є церквою українського народу, заснована Собором Української православної церкви та зареєстрована відповідно до українського законодавства, а її центр знаходиться у Києві».