Ілон Маск заборгував банкам 507 мільйонів доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск

Сума кредиту Маска на 117 млн нижча, ніж була у 2017 році

Гендиректор і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск винен 507 мільйонів доларів банкам Уолл-стріт, які беруть участь у продажу акцій і боргових зобов'язань виробника електрокарів.

Як пише Reuters, про це стало відомо після того, як Tesla вирішила залучити 2 млрд доларів, випустивши нові акції та боргові зобов'язання.

У той же час сума кредиту Маска на 117 млн нижча, ніж була у 2017 році. Тоді його борг становив 624 млн доларів.

Маск, якому належить 20% Tesla, роками брав особисті кредити. Зараз він винен трьом банкам: Goldman Sachs Group ($213 млн), Morgan Stanley ($209 млн) і Bank of America Corp ($85 млн).

Ці кредити підтримуються акціями Маска в Tesla на цей час вартістю близько $8 млрд. Якщо акції Tesla зменшаться, то, згідно із заявою компанії, Маск може бути змушений продати деякі з цих акцій відповідно до умов кредиту.

До слова, Ілон Маск зобов'язався узгоджувати свії публікації у Twitter про роботу Tesla з юристами.