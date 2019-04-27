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    Ілон Маск зобов'язався узгоджувати свії публікації у Twitter про роботу Tesla з юристами

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    Ілон Маск відтепер консультуватиметься з юристами перед публікаціями у Twitter - Ілон Маск зобов'язався узгоджувати свії публікації у Twitter про роботу Tesla з юристами
    Ілон Маск відтепер консультуватиметься з юристами перед публікаціями у Twitter
    Фото: Укрінформ

    Мільярдер і винахідник підписав угоду з американською комісією з цінних паперів

    Засновник компанії Tesla Ілон Маск уклав угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США, щоб врегулювати спір, що почався через повідомлення у Twitter підприємця, повідомляє Meduza.

    Як повідомляє Reuters, за умовами угоди Маск повинен буде погоджувати з юристами комісії будь-які повідомлення у Twitter, пов'язані з фінансами Tesla.

    У вересні 2018 Комісія з цінних паперів подала на Маска позов про шахрайство з цінними паперами через повідомлення у Twitter бізнесмена про викуп акцій Tesla з ринку. Через кілька тижнів Маск уклав з комісією першу угоду, але в лютому 2019 року регулятор звинуватив його в порушенні умов угоди.

    Ілон Маск Twitter
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