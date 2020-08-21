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    Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії

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    В ході бойових дій біля Іловайська загинули 366 українських військових, повідомили в Офісі генпрокурора - Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії
    В ході бойових дій біля Іловайська загинули 366 українських військових, повідомили в Офісі генпрокурора

    Прокуратура встановила, що в період з 24-25 серпня 2014 року українські сили потрапили в оточення збройних сил РФ і проросійських бойовиків

    Офіс генпрокурора України заявив, що Іловайська трагедія в 2014 році відбулася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.

    Про це йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

    Прокуратура встановила, що в період з 24-25 серпня українські сили потрапили в оточення збройних сил РФ і проросійських бойовиків.

    На той час російські збройні сили складалися з 3500 осіб особового складу, близько 60 танків, 320 бронемашин, 60 гармат, 45 мінометів і 5 протитанкових ракетних комплексів.

    Після цього, 26-28 серпня, між українською і російською сторонами почалися переговори про надання безпечних коридорів для виходу українських військових з оточення.

    Проте 29 серпня 2014 року генштаб РФ дав наказ розстріляти з важкого озброєння колони українських військових під час виходу з оточення.

    В ході бойових дій загинули 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

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