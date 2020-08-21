Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії
Прокуратура встановила, що в період з 24-25 серпня 2014 року українські сили потрапили в оточення збройних сил РФ і проросійських бойовиків
Офіс генпрокурора України заявив, що Іловайська трагедія в 2014 році відбулася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.
Про це йдеться в заяві Офісу генпрокурора.
Прокуратура встановила, що в період з 24-25 серпня українські сили потрапили в оточення збройних сил РФ і проросійських бойовиків.
На той час російські збройні сили складалися з 3500 осіб особового складу, близько 60 танків, 320 бронемашин, 60 гармат, 45 мінометів і 5 протитанкових ракетних комплексів.
Після цього, 26-28 серпня, між українською і російською сторонами почалися переговори про надання безпечних коридорів для виходу українських військових з оточення.
Проте 29 серпня 2014 року генштаб РФ дав наказ розстріляти з важкого озброєння колони українських військових під час виходу з оточення.
В ході бойових дій загинули 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.